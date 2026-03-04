陸新修高鐵站挖出「5億年前石海奇景」　經勘查為寒武紀石灰岩組成

▲山東寧陽修建高鐵車站時意外發現寒武紀石灰岩組成的「石海」奇景。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東寧陽一處高鐵站施工現場近日挖掘出大片岩層，地表呈條狀並行分布，遠望如石浪翻湧，被當地民眾稱為「石海」奇景，引起外界好奇。經地質專家初步判斷，該岩層為寒武紀石灰岩，形成時間約在5億年前，目前已啟動保護與進一步勘查。

《極目新聞》報導，施工地點位於寧陽縣磁窯鎮東磨莊村東側、華豐鎮歇息鋪村西側。現場為一處大型施工坑，南北長約300公尺、東西寬近100公尺，呈南北向長條狀分布，西側緊鄰高鐵道路，東側不遠處為村民住宅。

坑內岩石層層堆疊，整體呈西高東低狀態，形態不規則，錯落排列，遠觀如海浪翻湧，因此被當地民眾稱為「石海」，再加上形成年份未定，更加深外界好奇是如何形成此特殊景觀。

為釐清岩層成因，山東地質礦產勘查開發局第五地質大隊總工程師張鵬分析稱，該區屬沉積層構造，岩性主要為石灰岩，為寒武紀地層，形成時間約在5億年前，「該區位於汶口凹陷內，地質構造以單斜構造為主，此類石灰岩在魯中地區較為常見，平邑、蒙陰等地亦有類似分布，並無特殊地質屬性。」

據悉，該岩層是在高鐵站施工過程中被挖出，對此，寧陽縣自然資源和規劃局則指出，已對現場進行保護，並邀請專家實地考察，目前尚未形成正式科學報告。至於是否具備旅遊開發價值，當地文旅部門認為仍需進一步論證。