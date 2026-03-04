車手判緩刑竟變「攝狼」抓去關　圖書館服勞役潛女廁偷拍女大生

▲戴姓男子在圖書館女廁偷拍被發現。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名擔任詐騙車手的戴姓男子（22歲），好不容易獲得法官給予自新機會判處緩刑，怎料他到圖書館服勞務「還債」時，竟動起歪腦筋，在女廁門口張貼「維修」假告示，躲進去偷拍正妹如廁。一名婦人機警發現大喊報警，戴男嚇得當眾下跪求饒，隨即趁亂溜走，法官認定他「給機會不中用」，不僅撤銷緩刑讓他滾回牢裡蹲，針對偷拍惡行再加判4個月。

判決指出，戴男原本在2023年擔任詐騙車手，害一名女子慘賠26萬元，當時他向法官裝可憐，辯稱是「誤入求職陷阱」，法官看他年紀輕輕、又是初犯，慈悲判他緩刑2年，代價是去圖書館掃地、搬書服勞役120小時。

▲戴男故意在廁所門外貼故障的紙條。（圖／民眾提供）

去年7月間戴男到大寮圖書館服勞役，他竟在女廁門口貼上「不通暫停使用」紙條，營造施工假象，然後自己反鎖在內，趁女大生如廁時，從門縫或上方縫隙伸出手機狼狽偷拍，後來被一名婦人發現，尖叫驚動館方，戴男一度道歉表示「我錯了！已經刪掉了」，但下秒卻腳底抹油逃離現場。

高雄地方法院審理時，儘管戴男坦承犯行，但3名受害女性（含2名女大生）至今無法原諒其惡行，也未達成和解，法官認為戴男在緩刑期間竟毫無法治觀念，依「無故攝錄他人性影像罪」再判4月徒刑，並直接撤銷原本的洗錢罪緩刑，全案可上訴。