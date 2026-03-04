趙少康支持「徐巧芯8100億版軍購」　喊話先過3500億剩下凍結

▲趙少康召開「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院國民黨團明日將舉行黨團大會，確認軍購特別預算版本。前中廣董事長趙少康今（4日）召開「軍購特別預算該怎麼審」研討會，針對國民黨軍購版本分歧，他建議將藍委徐巧芯的8100億版本跟智庫的3500億版本合併，用徐巧芯版匡列8100億，但通過3500億剩下凍結，這樣就能兩全其美。

國民黨團明天將舉行黨團大會確定黨版軍購條例。趙少康今舉行「軍購特別預算該怎麼審」研討會時建議，國民黨軍購條例，因為藍委徐巧芯提了8100億版本、智庫有個3500億+N的版本，可以合併再一起，匡列8100億，通過3500億， 其他凍結，這樣兩個兼顧，發價書同意再審查，就不會有兩個版本問題。

趙少康說，如果美方不交貨，也要敦促交貨，就算不能罰政府，美國政府也應該可以罰廠商，政府應該罰廠商，應該要強力要求，一定要給他壓力，政府一定要嚴格督促廠商。

趙少康還說，徐巧芯到現在還沒看到智庫的版本，賴士葆也沒看到，「這太不像話了」，智庫不能取代黨團，這是很重要的原則，智庫怎麼能取代黨團呢，智庫是誰？是哪些專家？到現在我們一個也不知道，智庫的誰提出建議？為什麼這樣建議？這都要負責的。

被問到對軍購態度，趙少康說，立委嚴格審查預算是天職，自己當立委這麼多年，過去當立委時民進黨一直反對國防預算，怎麼現在國民黨嚴格審查就是不愛台，既然徐巧芯、智庫都有版本，那就折衷啊！用徐巧芯8100億匡列，通過3500億，剩下的凍結，這樣兩全其美。

徐巧芯被問到是否會堅持自提版本？她回應，明天才會看到智庫版本，目前她的內容都是提供智庫建議。

