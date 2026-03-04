　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯：尊重程序盼公平整合

▲▼楊鎮浯表態尊重程序盼公平整合。（圖／記者鄭逢時攝）

▲楊鎮浯表態尊重程序盼公平整合。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

針對2026年金門縣長選舉國民黨提名動向引發關注，楊鎮浯服務處今（4）日表示，相關提名案目前仍待黨中央中常會最終決議。楊鎮浯強調，尊重黨內機制與程序，也理解在複雜政治情勢下各方考量，但盼過程周延、公平。

▲▼楊鎮浯表態尊重程序盼公平整合。（圖／楊鎮浯服務處提供）

服務處指出，農曆年前國民黨內曾啟動協調，希望在兼顧民意基礎與程序正當性下促成整合，讓支持者有充分比較與選擇空間。不過，由於立委陳玉珍與楊鎮浯在參選立場上各有堅持，協調未能達成共識；其後又因個人因素暫緩，外界普遍期待能在更充分時間下延續對話。

服務處表示，年後金門縣黨部以三天時間辦理提名登記相關作業，引發地方議論，部分支持者對程序的完整性與公平性表達疑慮。楊鎮浯對此回應，鄉親的聲音他都聽見，也能理解基層對制度透明與正當性的期待。

楊鎮浯強調，他將持續以理性態度面對各界意見，尊重黨中央最終決議，同時呼籲黨內凝聚共識，避免因倉促或誤解造成支持者分裂，影響整體布局。

他並指出，無論提名結果如何，金門未來發展才是核心，包括青年就業、產業升級、交通建設與觀光創生等議題，都需要穩健推進。他重申，承擔金門、守護鄉親的初心不變，「風大雨大，我們一起向前走。」

▲▼楊鎮浯表態尊重程序盼公平整合。（圖／記者鄭逢時攝）

服務團隊最後表示，期盼在制度完備與理性溝通下，為金門找出最有利的方向，讓地方力量整合向前。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了
快訊／史上第3慘！　台股收盤血洗
台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！
大聯盟官網看好中華隊　預測分組第2出線
「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了
最新戰況！　伊朗17艦船艦沉沒
太子集團OJBK洗錢手法曝！　爆乳秘書閨蜜遭求刑7年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山城慶元宵！米粉、燒酒雞登場　民眾排隊擲錢母熱情不減

七旬翁狂吃止痛藥險失智　醫揭頭痛惡性循環真相

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯：尊重程序盼公平整合

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團　力挺台灣隊

台南火車站前廣場改造進入第2階段　3／6深夜封路改新動線

繳稅期將至　花蓮稅務局提醒拍賣不足清償欠稅...持續追繳

台南再戰東京食品展　黃偉哲親率團拚訂單再突破

3千株樹苗大放送！屏東千禧公園植樹傳愛　全民為地球種希望

台南市私校新生入學線上登記3／18開跑　超額3／22公開抽籤

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

山城慶元宵！米粉、燒酒雞登場　民眾排隊擲錢母熱情不減

七旬翁狂吃止痛藥險失智　醫揭頭痛惡性循環真相

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯：尊重程序盼公平整合

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團　力挺台灣隊

台南火車站前廣場改造進入第2階段　3／6深夜封路改新動線

繳稅期將至　花蓮稅務局提醒拍賣不足清償欠稅...持續追繳

台南再戰東京食品展　黃偉哲親率團拚訂單再突破

3千株樹苗大放送！屏東千禧公園植樹傳愛　全民為地球種希望

台南市私校新生入學線上登記3／18開跑　超額3／22公開抽籤

玉山「中午再飄雪花」畫面曝　持續1小時

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

談新北布局稱「大雞慢啼」！　李四川嘆：我這幾天被打得很慘

蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！卻爆過夜人夫當小三　過往發言自打臉

被洪誠陽指控「詐騙2千萬」 「塑身女王」張淳淳不忍回應了

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

張育成首踏東京巨蛋！草皮舒服藏「陷阱」　期待費仔開路帶頭衝

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

【救護車來了還不動】原PO狂喊「往前！」前車照樣慢慢嚕QQ

地方熱門新聞

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

台灣燈會開燈　拉高維安層級

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

中壢監理站聯合稽查　把關幼學童乘車安全

機捷3/10起新增三站進出自行車

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

台南火車站前廣場改造進入第2階段3／6深夜封路改新動線

體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域

老翁止痛藥吃太多險失智！

竹山警發放喔熊臺灣燈會提燈宣導交通安全

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

嘉義興安派出所新任所長李治民正式履新

更多熱門

相關新聞

高雄第六選區綠初選民調出爐　李喬如挑戰九連霸、簡煥宗出線

高雄第六選區綠初選民調出爐　李喬如挑戰九連霸、簡煥宗出線

民進黨六都議員初選民調開始，本周由高雄先打頭陣。昨（3）日高雄黨部執行旗津、鼓山、鹽埕與前鎮、小港2選區的民調，不過由於前鎮小港樣本數不夠，因此今（4）日將繼續執行民調。至於旗津、鼓山、鹽埕的初選結果，新人林哲弘落馬，現任議員李喬如、簡煥宗順利出線，李喬如將挑戰議員連任九連霸。

藍營金門縣長黨內初選　陳玉珍完成程序

藍營金門縣長黨內初選　陳玉珍完成程序

初選民調出爐　前副議長落馬：我努力不夠

初選民調出爐　前副議長落馬：我努力不夠

下載交友App手機資料遭竊　男被逼買點數卡痛失7萬

下載交友App手機資料遭竊　男被逼買點數卡痛失7萬

「金門需要了解民瘼的領導者」　陳玉珍明將獲國民黨提名參選縣長

「金門需要了解民瘼的領導者」　陳玉珍明將獲國民黨提名參選縣長

關鍵字：

金門新聞金門初選陳玉珍

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面