國民黨金門縣長提名　楊鎮浯：尊重程序盼公平整合

▲楊鎮浯表態尊重程序盼公平整合。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

針對2026年金門縣長選舉國民黨提名動向引發關注，楊鎮浯服務處今（4）日表示，相關提名案目前仍待黨中央中常會最終決議。楊鎮浯強調，尊重黨內機制與程序，也理解在複雜政治情勢下各方考量，但盼過程周延、公平。

服務處指出，農曆年前國民黨內曾啟動協調，希望在兼顧民意基礎與程序正當性下促成整合，讓支持者有充分比較與選擇空間。不過，由於立委陳玉珍與楊鎮浯在參選立場上各有堅持，協調未能達成共識；其後又因個人因素暫緩，外界普遍期待能在更充分時間下延續對話。

服務處表示，年後金門縣黨部以三天時間辦理提名登記相關作業，引發地方議論，部分支持者對程序的完整性與公平性表達疑慮。楊鎮浯對此回應，鄉親的聲音他都聽見，也能理解基層對制度透明與正當性的期待。

楊鎮浯強調，他將持續以理性態度面對各界意見，尊重黨中央最終決議，同時呼籲黨內凝聚共識，避免因倉促或誤解造成支持者分裂，影響整體布局。

他並指出，無論提名結果如何，金門未來發展才是核心，包括青年就業、產業升級、交通建設與觀光創生等議題，都需要穩健推進。他重申，承擔金門、守護鄉親的初心不變，「風大雨大，我們一起向前走。」

服務團隊最後表示，期盼在制度完備與理性溝通下，為金門找出最有利的方向，讓地方力量整合向前。