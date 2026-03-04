40歲後臉部泛紅脫皮？美容師揭保養「3大致命錯誤」：別再用蓮蓬頭沖臉





邁入40、50歲的熟齡階段，每逢換季皮膚總是不聽話？美容專家提醒，想要平穩度過肌膚躁動期，關鍵在於「減法保養」，減少過度刺激，並專注於補水與鎖水的基礎修護。日本網站《Trill》近日分享，許多人習以為常的保養習慣，其實正是導致肌膚敏感的元兇；專家特別列出三大應避開的NG行為，幫助受換季困擾的女性重新找回膚質穩定度，讓保養不再事倍功半。

為了盡可能降低對皮膚的刺激，換季時請堅持「補水、補油」的簡約保養原則；另外以下特別整理出會加速肌膚不穩定、甚至導致過敏的NG行為。

您也是「常態性敏感肌」嗎？請自我檢測：

☑︎膚況始終不穩定、起伏不定

☑︎容易感到泛紅、發癢

☑︎曾有換用新保養品就導致過敏、起疹子的經驗

卸妝與基礎保養的3大NG陷阱

1、不要從臉頰開始下手！

很多人習慣第一手就把卸妝產品抹在臉頰上，但這可能是導致臉頰乾燥脫屑的主因。建議從油脂分泌較旺盛的「T字部位」開始塗抹，最後再帶到脆弱的雙頰。

2、嚴禁直接用蓮蓬頭沖臉！

沖洗時，水溫是關鍵。過燙的熱水或直接用蓮蓬頭的水柱衝擊臉部，對皮膚來說都太過刺激。請務必使用溫水，並用雙手捧水，輕柔地潑洗臉部。

3、別只用指尖局部塗抹！

手指與皮膚的接觸面積越小，產生的壓力就越大，容易形成摩擦刺激；塗抹乳液或乳霜時，應使用「整個手掌」，像滑動般溫柔地推勻至全臉。此外，保養品的用量也要充足，避免因量太少而拉扯到肌膚。