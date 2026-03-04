1歲童誤吞玩具球窒息腦損傷！僅能翻身不會說話　保母判1年8月

▲台中一名男童誤吞玩具球，造成嚴重腦傷，多項發展異常，事發時照顧男童的王姓保母被判刑。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名1歲多男童因為曾誤吞4公分大的玩具球，竟一度失去生命跡象，被緊急救回後，仍因腦部損傷，導致腦麻、語言障礙，更失去語言與自理能力，現在僅能翻身，無法說話。家屬控告王姓保母過失重傷害，法院判1年8月徒刑。

2024年7月22日，王姓保母（領有專業執照）收托年僅1歲2個月大的男童，未注意男童所在處有紅色硬式塑膠球（直徑4公分），男童年幼對於事物好奇，將玩具球塞入嘴巴。

當天16時15分，王姓保母發現後，立刻實施哈姆立克法急救，並通報管理員撥打119到場，把男童帶到社區大廳，恰巧一名員警在場，跟救護人員一起把玩具球取出，但仍發現男童失去生命跡象，緊急送醫。

▲男童至今距離事發1年多，仍無法說話，僅能翻身。（圖／民眾提供）



經院方搶救，男童恢復生命跡象，但是卻因為缺氧性腦病變與腦損傷，出現腦性麻痺、言語及語言發展障礙症、吞嚥困難、心臟驟停、動作功能發展障礙、廣泛性發展障礙症、癲癇、睡眠障礙症，甚至只能翻身與發聲，既無法自理也無法發展語言能力。

法院審酌，王姓保母受托照顧男童，本應善盡保護幼童義務，卻疏於注意，導致男童誤食玩具球而窒息，雖有進行急救行為，仍導致男童因為缺氧，後續陷於無法自理之重傷害，嚴重侵害男童與家屬權利。

中院考量，王姓保母坦承犯行，但尚未賠償男童與家屬，並無前科，依過失致重傷害罪，處有期徒刑1年8月。