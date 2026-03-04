江湖人變身雞肉大亨日賣6千隻　地方盛傳「性騷美女里長」就是他

▲從江湖人轉賣雞肉，林勝東搖身變大亨，如今卻被地方盛傳性騷美女里長。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北環南市場自治會長林勝東，在新冠疫情期間於林昶佐到市場開會時，怒嗆從未關心過市場，未料又傳出捲入性騷萬華美女里長洪佳君，儘管洪女沒有指名道姓，但是消息一出，地方就盛傳加害者是他，也讓林勝東再度浮上新聞版面。

林勝東綽號「林東」，因在新冠疫情期間嗆爆立委林昶佐，怒斥林昶佐「從來沒有關心過市場」而引起關注，林東從小就跟著大哥混跡社會，但是因為父親去跟大哥要人，把林東帶回家裡做生意。

現年55歲的林勝東出身彰化，家裡原本是養豬人家，因家境不好所以開始跟大哥混跡江湖，後來與家人北上經商，被板橋地區的角頭大哥賞識，開始走上江湖路，經營賭場、投資萬華茶室。

▲美女里長洪佳君自爆被性騷擾，但地方盛傳加害人就是他。（圖／畫面翻攝《護理好政-華江里是我的家）

後來林東因為收帳常常收不到，甚至還要自己補貼，所以常被大哥念「不如不要混兄弟」，父親也向大哥要人，將林東帶回家裡做生意，當時因為茶室被斷水斷電，所以投資也跟著泡沫化。

林東最後決定跟著姊姊、姊夫一起到北市萬華區環南市場經營雞肉攤，後來因為經商與警方開始保持友好關係，且因為並沒有重大前科紀錄，也沒有被列入蒐報對象，也讓外界認為林東已成轉型成功的商人。

林東將雞肉攤經營的有聲有色，在北台灣也是現殺溫體雞肉前幾名，育有二子一女，且日賣六千隻雞，後來生意擴張，且還在北市松山區開設高檔海鮮餐廳，並開始結交政商名流。

林遭地方盛傳是性騷萬華華江里里長洪佳君的加害人，也一度引起外界譁然，有人認為林東行事作風比較大剌剌，沒有邊際感，常常會沒注意男女之間的分際問題。