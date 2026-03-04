身體沒不舒服...台中女車禍送醫　赫見10公分大肉瘤緊黏腸道

▲因禍得福！一名44歲婦人因為車禍送醫，沒想到檢查赫見有10cm巨瘤緊黏腸道。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

一名44歲張姓婦人因車禍送醫安排腹部電腦斷層檢查，結果意外發現直腸後方竟有一顆約10公分大的腫瘤緊黏著腸道，經轉介大腸直腸外科門診追蹤後，確認是直腸後腫瘤「腸尾囊腫」，由於體積太大，擔心有惡性變化，因此接受達文西手術切除，不僅完整取出腫瘤，同時也保留直腸。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師傅軍毓表示，婦人自述過去數十年來身體都沒有任何異狀，直到日前因車禍擦撞送醫，急診醫師安排腹部電腦斷層掃描檢查，竟意外發現影像檢查有異狀，於是趕緊轉診到大腸直腸外科，再安排大腸鏡及核磁共振攝影，果然確認該腫瘤直徑長達10公分，且腫瘤已跟直腸壁緊貼，讓婦人看了也驚呼「沒想到肚子裡有拍咪ㄚ」。

▲醫生傅軍毓指出，「尾腸囊腫」是罕見的先天性病灶，通常發生在中年女性，典型位置為直腸跟薦骨之間。（圖／亞大附醫提供）



傅軍毓指出，「尾腸囊腫」是罕見的先天性病灶，通常發生在中年女性，典型位置為直腸跟薦骨之間，多半沒有特殊症狀，但若長得很大則可能對周邊器官產生壓迫症狀，雖然腫瘤以良性居多，但少數體積太大的腫瘤，其內部會有惡性變化，一般都會建議手術切除為宜。



為了將腫瘤從直腸後方剝離下來且不傷及直腸，並避免手術中腫瘤意外破裂，導致腹內腫瘤細胞擴散，張婦接受院方建議，接受達文西手術，僅在腹部留下4個小洞傷口，手術時間約2小時即順利完成，術後不僅完整取出腫瘤，同時也保留直腸。

傅軍毓強調，相較於傳統腹腔鏡手術，達文西機械手臂可以進行多方向、近360度旋轉，模擬人類手腕的動作，使醫師能在狹小的骨盆腔內完成精細縫合與解剖，大幅降低技術難度；另外，對於直腸癌、前列腺癌或婦科腫瘤等手術，可顯著降低出血量並縮短手術時間，具有傷口小、疼痛較輕、恢復較快等優點，有助保留重要神經與器官功能，對排尿、排便或性功能的影響也會相對減少。