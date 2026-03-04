　
政治

3軍購發價書將到期！院版周五付委　綠黨團：不是全世界都在等台灣

▲▼莊瑞雄 聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

藍白多次拒審的行政院版1.25兆國防特別條例於昨日送出程序委員會，與白營版本將在本周五院會一同處理。談及3項軍購發價書將於3月15日到期，民進黨團幹事長莊瑞雄今（4日）指出，軍購是賣方市場，不要以為台灣想跟美國買先進武器，有錢人家就一定要賣，先進武器不是專門為台灣生產，有其生產排程，不是全世界都在等著台灣，尤其全世界比較緊張的地方不是只有台灣。

莊瑞雄今（4日）表示，軍購條例在昨天送出程序委員會，接下來周五院會就會處理，整個國家的防衛體系與國防戰力提升，相信不分黨派，大家都有體認其必要性。雖然先前在野黨一味地杯葛，但總算出了程序委員會，相信也是在野黨的朋友，體認到對於國家國防的重要性，「相信我們現在也不需要太多的口水，就禮拜五看看」。

莊瑞雄指出，整個條例有7個條文，比較重要的是前面2個條文，主要在講萬一台灣遭中國封鎖時要怎麼辦？台灣是不是需要更多精準火砲、彈道飛彈、反彈道飛彈，甚至無人機、艦艇等？至於要自製還是對外採購，各黨版本都可以進來討論，8年1.25兆，相信只要在國會裡好好討論，最後應該都可以聚焦，「除非在野黨朋友認為哪一些真的是不需要的」。

莊瑞雄也坦言，軍購是賣方市場，不要一直以為台灣想跟美國買比較高科技、先進的武器，有錢人家就一定要賣，國家還是大家一起的，這部分相信朝野間會越來越有共識。

莊瑞雄說，有時候武器取得需要人家生產線的排程，全世界比較緊張的地方，不要以為只有台灣，伊朗也在打仗，烏克蘭戰爭至今仍未停止，先進武器有生產排程，不是全世界都在等著台灣。

針對國民黨版的懲罰條款，莊瑞雄認為，大家來審應該會達到共識。他也指出，國民黨曾執政過，過去怎樣取得美國先進武器應該清楚，「不要好像是我們有錢就是大爺，我們就是姿態拉得很高，相信這個態度，國民黨內也未必會認同」，畢竟先進武器不是專門為台灣生產，細節部分，等看到版本後大家再來討論。

此外，前民眾黨主席柯文哲近日透露，聽說有位「民進黨大老」為他喊冤，卻「被賴總統叫去問話」，最終不歡而散，有媒體點名這位「大老」是總統府資政謝長廷。謝長廷3日駁斥該消息，強調「怎麼可能去和總統爭吵？賴總統也從沒找人去問話的作風」。不過謝長廷也透露，1月底見過柯文哲，但主要都在談如何打破僵局向前走。

談及謝長廷是否為綠白溝通橋樑？莊瑞雄表示，謝長廷是不是綠營與白營間溝通的橋樑，「這我不知道」，但謝長廷跟柯文哲熟識，大家是朋友，這個台灣社會也知道，自己跟柯文哲也不錯，「但未必不錯，就一定要當橋樑」。

莊瑞雄認為，當政局陷入僵局時，對希望貢獻一份心力、探討如何解決僵局者，「我相信如果大家有這樣心意，覺得台灣可以繼續往前走的，有時朋友之間聊聊天也是很正常」，尤其是彼此關心一下，但衍生政治口水風波，這對台灣社會難免，但也不用過度解讀，說這就是白跟綠之間橋梁，這無從來判斷。

 
03/02 全台詐欺最新數據

媒體人黃暐瀚多次表態力挺軍購立場。他在2日於直播質疑國民黨「反美日跟反綠是同樣一個等號嗎？不可以不反美日但反綠嗎？不反軍購但反綠嗎？軍購不是想買就買的」，他也透露，很多人說在求官，但自己不好意思告訴你，「我拒絕國民黨，當不分區立委，那已經是過去的事情了，我很慶幸拒絕了國民黨，不去當不分區立委，不然我今天就是這50幾個裡面的一員，我幹不下去啦，這不是我覺得應該展現的在野黨態度」。

