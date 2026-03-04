美以襲伊引發台海危機聯想？　國台辦：台灣問題是內政不容干涉

▲ 大陸國台辦發言人張晗 。（圖／翻攝 人民網）

記者任以芳／綜合報導

中東戰火隨美以聯軍突襲伊朗全面升級，港媒在今（4）日國台辦記者會上提問稱，「台灣有輿論導向大陸是否會仿效美國做法對台採取行動，或認為美國在全球動武將使北京更加審慎？」大陸國台辦發言人張晗回應，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，並提醒「台獨」勢力切勿觸碰紅線。

大陸國台辦今4日舉行例行記者會，有記者提問，「美國在全球範圍內使用武力將使大陸對台動武更加審慎。對此有何評論？日前，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊。台灣有輿論擔憂大陸仿照美國做法來對台採取行動。也有評論稱，美國在全球範圍內使用武力將使大陸對台動武更加審慎。對此有何評論？」

張晗指出，「台灣是中國的領土。台灣問題是中國內政，在什麼時候、以什麼方式解決，完全是中國人自己的事，是維護國家主權和領土完整的正義事業，不容任何外來干涉。」

張晗強調，「如果『台獨』分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，我們必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。」

大陸外交部發言人毛寧昨3日舉行例行發布會，回應《路透社》記者相關提問時也表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事情。」中方堅決反對在國際關係中使用武力侵犯別國的主權安全。