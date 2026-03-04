　
    • 　
>
地方 地方焦點

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團　力挺台灣隊

▲立委陳亭妃3月5日上午將在永華市政中心西側廣場發放600份野球甜燒餅，為台灣隊首戰集氣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為替台灣隊在國際賽事中旗開得勝、勇奪佳績，台南市長候選人陳亭妃將於3月5日上午10時20分，在永華市政中心西側廣場舉辦「Team Taiwan應援必勝」加油行動，現場發放600份限量「野球甜燒餅」，號召台南鄉親組建最強應援團，為首戰集氣。

陳亭妃表示，台灣素有「棒球王國」之稱，每逢國際賽事都能凝聚全民情感。針對3月5日上午11時台灣隊首戰澳洲，她特別準備象徵「甜甜得勝」的野球甜燒餅，希望第一場比賽氣勢不能輸、士氣不能少，從首戰開始場場相挺，用台南人的熱情為台灣健兒助攻。

她也提到，3月6日晚間6時將迎戰強敵日本，關鍵之戰更需要全民團結；3月7日上午11時對上捷克隊，每一場都是晉級的重要關卡；3月8日上午11時壓軸對戰南韓，更是備受矚目的焦點賽事，呼籲球迷全程關注、全力支持。

此次應援小物「野球甜燒餅」由久久津乳酪本舖創辦人黃威達發想設計。他表示，看到球迷為賽事熬夜守候轉播，深受感動，因而打造這款能替台灣隊加油的甜點。燒餅選用台南北門井仔腳成功鹽、白芝麻與雙目糖製作，金黃餅皮包裹焦糖煉乳內餡，口感香甜酥脆，象徵「金黃勝利、甜美成果」，寓意場場開轟、場場得分。

黃威達指出，3月5日起產品也將於7-Eleven門市上架販售，讓更多球迷能以甜點為台灣隊加油。他並加碼承諾，若台灣隊成功晉級複賽，將再提供1000份野球甜燒餅供民眾應援，盼一路挺進、勇奪冠軍。

陳亭妃表示，美食是台灣最溫暖的語言，希望透過這份用心設計的應援小物，讓球迷在品嚐美味的同時，也把祝福與能量傳遞到賽場。「Team Taiwan應援必勝」，從3月5日首戰開始，一起團結到底。

更多新聞
林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累

