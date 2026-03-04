派出所長「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：最嚴正態度完整調查

▲謝國樑今天受訪時表示，市府將以最嚴正態度進行完整調查，釐清事實。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第一分局忠二路派出所所長徐紹文，遭質疑要求警員洗車時「吮手指」並態度不佳，疑涉職場霸凌，引發外界關注。基隆市警局今（4日）表示，為確保調查過程客觀、公允，已先將徐紹文調離現職，改任警務員，以利後續調查。市長謝國樑指出，相關事件已影響警察形象與社會觀感，市府將以最嚴正態度進行完整調查，釐清事實。

警察局指出，為讓相關員警能在無壓力環境下接受調查並暢所欲言，經檢討認定徐紹文應先調離現職。後續將由第一分局依規定進行嚴謹調查並召開評審會，並聘請外部委員參與會議討論與事實認定，以昭公信。

謝國樑今於市議會受訪時表示，忠二路派出所所長相關行為從昨天到今天受到社會高度關注，他也多次向警察局長要求務必妥善處理。最新發展是已先將徐紹文調離主管職，至於是否涉及職場霸凌，仍須給予時間調查釐清。

謝國樑說，希望社會大眾給予市府與警察局一些時間，完整釐清事件始末。他也強調，相關行為已影響警察形象與社會觀感，因此警察局昨晚已作出調整決定，今天上午正式對外發布，後續將以最嚴正態度進行完整調查。

警察局表示，第一分局已於3日主動啟動調查，初步查詢相關員警目前未反映有不佳感受。此次人事調整為徐紹文調任市警局後勤科警務員；第一分局第一組組長傅雄麟（忠二路派出所前任所長）則暫代忠二路派出所所長職務。