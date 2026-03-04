　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

派出所長「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：最嚴正態度完整調查

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑今天受訪時表示，市府將以最嚴正態度進行完整調查，釐清事實。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第一分局忠二路派出所所長徐紹文，遭質疑要求警員洗車時「吮手指」並態度不佳，疑涉職場霸凌，引發外界關注。基隆市警局今（4日）表示，為確保調查過程客觀、公允，已先將徐紹文調離現職，改任警務員，以利後續調查。市長謝國樑指出，相關事件已影響警察形象與社會觀感，市府將以最嚴正態度進行完整調查，釐清事實。

警察局指出，為讓相關員警能在無壓力環境下接受調查並暢所欲言，經檢討認定徐紹文應先調離現職。後續將由第一分局依規定進行嚴謹調查並召開評審會，並聘請外部委員參與會議討論與事實認定，以昭公信。

謝國樑今於市議會受訪時表示，忠二路派出所所長相關行為從昨天到今天受到社會高度關注，他也多次向警察局長要求務必妥善處理。最新發展是已先將徐紹文調離主管職，至於是否涉及職場霸凌，仍須給予時間調查釐清。

謝國樑說，希望社會大眾給予市府與警察局一些時間，完整釐清事件始末。他也強調，相關行為已影響警察形象與社會觀感，因此警察局昨晚已作出調整決定，今天上午正式對外發布，後續將以最嚴正態度進行完整調查。

警察局表示，第一分局已於3日主動啟動調查，初步查詢相關員警目前未反映有不佳感受。此次人事調整為徐紹文調任市警局後勤科警務員；第一分局第一組組長傅雄麟（忠二路派出所前任所長）則暫代忠二路派出所所長職務。

【更多新聞】

►快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

►基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

►貪小失大！基隆女偷20元水管刷被抓　重罰500倍下場超慘

►新北人妻「深夜騎車上山」自摔亡！夫接惡耗心碎：不知為何去山區

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了
快訊／史上第3慘！　台股收盤血洗
台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！
大聯盟官網看好中華隊　預測分組第2出線
「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了
最新戰況！　伊朗17艦船艦沉沒
太子集團OJBK洗錢手法曝！　爆乳秘書閨蜜遭求刑7年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

嘉義太保工安意外！58歲男高空作業手被夾傷　緊急送醫救治

基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

快訊／高雄仁武工地意外！工人攀爬梯子跌落地面　緊急送醫

「寄卡換iPhone17」她真的寄了！士林警埋伏…取簿手現身秒被逮

德州撲克賭場藏身民宅！10賭客來不及跑被逮　長腿荷官吸睛

太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書閨蜜「赴日滅證」遭求刑7年

江湖人變身雞肉大亨日賣6千隻　地方盛傳「性騷美女里長」就是他

車手判緩刑竟變「攝狼」抓去關　圖書館服勞役潛女廁偷拍女大生

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

嘉義太保工安意外！58歲男高空作業手被夾傷　緊急送醫救治

基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

快訊／高雄仁武工地意外！工人攀爬梯子跌落地面　緊急送醫

「寄卡換iPhone17」她真的寄了！士林警埋伏…取簿手現身秒被逮

德州撲克賭場藏身民宅！10賭客來不及跑被逮　長腿荷官吸睛

太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書閨蜜「赴日滅證」遭求刑7年

江湖人變身雞肉大亨日賣6千隻　地方盛傳「性騷美女里長」就是他

車手判緩刑竟變「攝狼」抓去關　圖書館服勞役潛女廁偷拍女大生

玉山「中午再飄雪花」畫面曝　持續1小時

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

談新北布局稱「大雞慢啼」！　李四川嘆：我這幾天被打得很慘

蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！卻爆過夜人夫當小三　過往發言自打臉

被洪誠陽指控「詐騙2千萬」 「塑身女王」張淳淳不忍回應了

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

張育成首踏東京巨蛋！草皮舒服藏「陷阱」　期待費仔開路帶頭衝

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

【有夠衰】騎士被車撞 走到路邊還被狗追QQ

社會熱門新聞

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車淪廢鐵

比手掌大小遊戲變性侵！高雄女傳訊「ㄏㄧㄏㄧ」判決大逆轉

性騷美女里長！　色狼身分曝光

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

江湖人變身雞肉大亨　盛傳「性騷美女里長」就是他

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

即／NONO涉性侵揉胸2女　今「黑白配」進法庭

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

太子集團在台洗錢107億　陳志、李添62人起訴

太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書拉閨蜜入坑

更多熱門

相關新聞

派出所長道歉了！警成立調查小組　追是否霸凌

派出所長道歉了！警成立調查小組　追是否霸凌

基隆市忠二路派出所長徐紹文不滿員警未清洗警用機車，幫忙清洗後，當街訓斥基層，並用吸吮手指塗抹車牌、車殼，檢驗乾淨程度，引發熱議。警方表示，徐紹文已向當事警員道歉，分局也將成立調查小組，確認霸凌是否成立。

「舌舔驗車瘋傳」基隆警局急抓內鬼！議員霸氣認了：就是我

「舌舔驗車瘋傳」基隆警局急抓內鬼！議員霸氣認了：就是我

派出所長「幫洗30台車」喊冤：就那一位同仁不洗

派出所長「幫洗30台車」喊冤：就那一位同仁不洗

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

關鍵字：

基隆警局職場霸凌徐紹文警察形象調查

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面