　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外籍男「機上抽電子煙、摸空服員臀部」　華航：通報航警處理

▲▼華航機師罷工,華航班機降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航英國倫敦飛往台灣的CI082航班，發生乘客滋擾事件。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者周湘芸／台北報導

中華航空3月2日一架由倫敦飛往台灣的CI082航班，發生乘客滋擾事件。有民眾在社群平台Threads發文指出，1名外籍乘客不僅在航程中抽電子煙，還對空服員拍打臀部、飆髒話。對此，華航表示，已通報航警接手處理。

有民眾在Threads發文表示，近日搭乘華航從英國返台航班目擊1名外籍旅客一連串脫序行為，該旅客自起飛後便情緒失控，不斷以髒話辱罵周邊乘客與機組人員，甚至多次對機組人員性騷擾，先是觸碰1名男空服員臀部，隨後在前往洗手間途中，也對另一名女空服員拍打臀部，且經制止仍無悔意，更以髒話回擊，甚至強行拉起空服員的手親吻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民眾指出，該名男子航行途中更無視飛安規定，在機艙內抽電子煙，其同行妻子也未制止丈夫的脫序行為，甚至稱男子拍打空服員臀部「只是在開玩笑」，引發其他乘客不滿。

華航表示，針對機上旅客滋擾及不當行為，事發當下公司立即按照標準作業程序溝通，全程進行管理，座艙長亦持續關懷組員，航機抵達桃園機場後通報航警接手處理。感謝相關單位的協助，公司以飛安為最高原則，對於不理性行為堅持零容忍，並提醒所有旅客搭機應遵守安全規定及電子用品使用規範，攜帶電子煙入境台灣是違法行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了
快訊／史上第3慘！　台股收盤血洗
台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！
大聯盟官網看好中華隊　預測分組第2出線
「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了
最新戰況！　伊朗17艦船艦沉沒
太子集團OJBK洗錢手法曝！　爆乳秘書閨蜜遭求刑7年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玉山「中午再飄雪花」畫面曝　持續1小時

台灣旅客馬尼拉搭車遇勒索　5公里車資500飆到9600還遭反鎖

WBC「龍之子」先發戰澳！徐若熙5大事盤點　台灣隊賽程一次看

4月試營運！漢神洲際二次徵才釋400職缺　屋馬、LOPIA都在找人

阿嬤「給二孫1300元紅包」　人妻崩潰：包回去！過來人曝原因

台灣鳳梨首度獲美國檢疫認可　農業部：最快5月底出口

最狂轉職經歷！蔡英文留言「教授→總統」　30萬人朝聖：同花順

肉圓漢堡免費吃！彰化應援WBC經典賽　4地直播力挺中華隊

40歲後臉部泛紅脫皮？美容師揭保養「3大致命錯誤」：別再用蓮蓬頭沖臉

衝東京巨蛋！場外巨幅旗幟「沒有中華隊」　真相曝光

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

玉山「中午再飄雪花」畫面曝　持續1小時

台灣旅客馬尼拉搭車遇勒索　5公里車資500飆到9600還遭反鎖

WBC「龍之子」先發戰澳！徐若熙5大事盤點　台灣隊賽程一次看

4月試營運！漢神洲際二次徵才釋400職缺　屋馬、LOPIA都在找人

阿嬤「給二孫1300元紅包」　人妻崩潰：包回去！過來人曝原因

台灣鳳梨首度獲美國檢疫認可　農業部：最快5月底出口

最狂轉職經歷！蔡英文留言「教授→總統」　30萬人朝聖：同花順

肉圓漢堡免費吃！彰化應援WBC經典賽　4地直播力挺中華隊

40歲後臉部泛紅脫皮？美容師揭保養「3大致命錯誤」：別再用蓮蓬頭沖臉

衝東京巨蛋！場外巨幅旗幟「沒有中華隊」　真相曝光

玉山「中午再飄雪花」畫面曝　持續1小時

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

談新北布局稱「大雞慢啼」！　李四川嘆：我這幾天被打得很慘

蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！卻爆過夜人夫當小三　過往發言自打臉

被洪誠陽指控「詐騙2千萬」 「塑身女王」張淳淳不忍回應了

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

張育成首踏東京巨蛋！草皮舒服藏「陷阱」　期待費仔開路帶頭衝

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

生活熱門新聞

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

魔術師被小女孩「瘋狂破解」怒嗆：不然換妳表演

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、中華隊加油

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

全台再下2天　今「雨最大」地區曝

大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

劉怡萱記者之女變名媛　詭異引薦王定宇、常如山

更多熱門

相關新聞

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，中東空域關閉影響航班，影響層面擴大，觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

台北往返中東航班今5架次停飛　2059名旅客受影響

台北往返中東航班今5架次停飛　2059名旅客受影響

2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣「全買單」

2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣「全買單」

飛阿拉伯遇戰爭！台旅客嘆：不知要滯留多久

飛阿拉伯遇戰爭！台旅客嘆：不知要滯留多久

美以空襲伊朗　觀光署：暫無台灣團通報

美以空襲伊朗　觀光署：暫無台灣團通報

關鍵字：

華航電子煙旅客空服員

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面