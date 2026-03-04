外籍男「機上抽電子煙、摸空服員臀部」　華航：通報航警處理

▲華航英國倫敦飛往台灣的CI082航班，發生乘客滋擾事件。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者周湘芸／台北報導

中華航空3月2日一架由倫敦飛往台灣的CI082航班，發生乘客滋擾事件。有民眾在社群平台Threads發文指出，1名外籍乘客不僅在航程中抽電子煙，還對空服員拍打臀部、飆髒話。對此，華航表示，已通報航警接手處理。

有民眾在Threads發文表示，近日搭乘華航從英國返台航班目擊1名外籍旅客一連串脫序行為，該旅客自起飛後便情緒失控，不斷以髒話辱罵周邊乘客與機組人員，甚至多次對機組人員性騷擾，先是觸碰1名男空服員臀部，隨後在前往洗手間途中，也對另一名女空服員拍打臀部，且經制止仍無悔意，更以髒話回擊，甚至強行拉起空服員的手親吻。

民眾指出，該名男子航行途中更無視飛安規定，在機艙內抽電子煙，其同行妻子也未制止丈夫的脫序行為，甚至稱男子拍打空服員臀部「只是在開玩笑」，引發其他乘客不滿。

華航表示，針對機上旅客滋擾及不當行為，事發當下公司立即按照標準作業程序溝通，全程進行管理，座艙長亦持續關懷組員，航機抵達桃園機場後通報航警接手處理。感謝相關單位的協助，公司以飛安為最高原則，對於不理性行為堅持零容忍，並提醒所有旅客搭機應遵守安全規定及電子用品使用規範，攜帶電子煙入境台灣是違法行為。