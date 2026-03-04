8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

▲鯨魚戰艦領航對抗海廢怪，2026台灣燈會嘉義「永續海洋燈區」萌翻全場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會在嘉義太保盛大登場，其中由嘉義縣環境保護局精心規劃的「永續海洋燈區」，憑藉強烈的視覺衝擊與深層的環保意涵，成為今年燈會最受親子遊客矚目的打卡熱點。8米高的巨型「鯨魚戰艦」於空中霸氣領航，搭配絢麗的雷射聲光秀，成功將嘉義沿海的守護力量轉化為震撼人心的藝術展演。

本次燈區設計以「海洋英雄聯盟」對抗「海廢怪」為故事主軸，推出四大亮點：

巨型鯨魚戰艦： 象徵智慧與堅定力量，每天晚上6:15至9:45，每隔30分鐘上演一次主燈秀，沉浸式音效與雷射光束交織，點亮太保夜空。

海廢英雄與12獸： 以「鱟隊長」、「白海豚戰士」等嘉義特色生物組成的英雄陣容，對抗由吸管、飲料杯化身的「海廢怪」，呆萌造型吸引民眾爭相合影。

海廢藝術轉生： 現場大量運用蚵殼串、廢棄漁網、浮球等海洋廢棄物，透過藝術手法轉化為閃耀燈飾，讓遊客驚嘆廢棄物也能擁有第二生命。

沉浸式海底走廊： 步道底部設計彩色小魚燈飾，營造穿梭海裡的視覺感，配合隧道不定時噴出的夢幻泡泡，讓燈區充滿歡笑聲。

嘉義縣環保局長張輝川表示，此次燈區不只是視覺饗宴，更濃縮了嘉義縣近年推動海洋環境教育的顯著成果。例如布袋好美里長達十年的「築籬擋沙」計畫，已成功復育超過33公頃沙灘；而針對活化石「三棘鱟」的保育計畫，也已成功野放數百隻稚鱟。透過燈會平台，希望能讓大眾在賞燈之餘，更深刻體會海洋永續的重要性。

為增加趣味性，環保局同步推出線上互動問答活動，民眾只要掃描現場QR Code參與活動，即可獲得抽獎機會。活動將持續至3月15日燈會結束。更多詳情請至「2026台灣燈會官網」查詢。