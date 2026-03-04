藍委質詢頻追問誰選台北市長？　卓揆：你可以請教郭正亮

記者杜冠霖／台北報導

立法院昨（3日）進行台美關稅談判結果及其影響專案報告質詢。藍委賴士葆詢問關稅議題，突然話鋒一轉，指他認為行政院長卓榮泰比鄭麗君更適合參選台北市長，賴還詢問，「院長有看少康戰情室嗎？我連兩個禮拜都公開講最適合的是卓榮泰，不是鄭麗君」。卓榮泰坦言自己比較少看。對於誰選台北，卓表示，「你（賴士葆）可以請教郭正亮」。語畢現場官員都忍不住笑場。

▲行政院長卓榮泰3日率閣員赴立院就美國關稅談判議題進行報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）



賴士葆質詢時指出，三位長官辛苦了，大家一起努力，站在監督立場，「整天的質詢你們都很誠懇回答，這要給予肯定」。賴隨後詢問關稅問題，並表示樂觀期待，這五個月內沒有ART。

質詢沒多久，賴士葆話鋒一轉，他詢問卓榮泰給副院長鄭麗君打幾分？卓榮泰回應，委員的肯定遠遠高過自己打分數的公信力。鄭麗君強調，「我們不敢為自己打分數，過程中產業有等待跟包容」。

聽到卓榮泰的回答，賴士葆疾呼，「副院長你要小心喔！卓榮泰幫你打一百分你就慘了，就是要叫你去選台北市長，去選台北市當砲灰啊！」聽到賴士葆「砲灰論」，卓榮泰忍不住回應，「欸？你怎麼這樣講，你這樣講我可不同意喔！」鄭麗君則強調，現在生活裡面只有關稅兩個字。

賴士葆則追問，院長有看少康戰情室嗎？「我連續兩個禮拜上節目都公開講，最適合的人是卓榮泰，不是鄭麗君，卓榮泰現在去選非常妥當，你啊！不是鄭麗君，你比較適合，副院長同意齁！」

對於賴士葆追問誰選台北市長，鄭麗君回應，自己跟院長每天都在討論政務，沒有討論選舉。卓榮泰則舉近期預測各項國際情勢頻頻翻車的「中天11傻」為例，卓回應，「你（賴士葆）可以請教一下郭正亮先生」。語畢現場官員都忍不住笑場。