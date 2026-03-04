美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動　30秒畫面曝光

▲美國與厄瓜多聯手出擊打擊毒品恐怖組織。（圖／翻攝自X@Southcom，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國五角大廈3日晚間表示，美國與厄瓜多展開聯合軍事行動，針對厄瓜多境內「指定恐怖組織」（designated terrorist organization）進行打擊。這是美軍首次在陸地上對南美洲販毒集團採取行動，打破過往僅限於海上鎖定走私運毒船隻空襲的打擊模式。

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

紐約時報、ABC新聞等報導，美國南方司令部發布聲明指出，這些行動是拉丁美洲與加勒比海合作夥伴致力打擊毒品恐怖主義禍害的強大範例，但並未透露具體作戰細節。根據南方司令部公布的30秒影片，可見一架直升機在清晨或黃昏時分起飛，飛越特定區域後載走士兵。

美方官員透露，美國特種部隊士兵正在協助並支援厄瓜多突擊隊，對全國各地疑似毒品運輸設施及其他毒品相關據點展開突襲行動。據信美軍並未參與實際突襲行動，而是協助厄瓜多制定計畫，提供情報與後勤支援。

美國官員表示，影片所呈現的是預計在全國展開一系列突襲行動中的首場行動，部分行動將有美國顧問在旁協助，部分則僅由厄瓜多部隊執行。此次行動以厄瓜多部隊為主，目前尚不清楚任務目標為何，也無法確認行動是否成功。

白宮尚未針對這項軍事行動發表評論。南方司令部司令杜諾文（Francis L Donovan）則是公開對參與行動的盟友表示肯定，「我們讚揚厄瓜多武裝部隊對這場戰鬥堅定不移的承諾，他們透過持續對抗國內毒品恐怖分子的行動，展現勇氣與決心」。