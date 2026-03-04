　
社會 社會焦點 保障人權

屏東男用扳手偷路邊車牌　「攜帶兇器竊盜」判10月

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子因自用車牌照遭註銷，竟動起歪腦筋，持扳手竊取路邊停車車牌懸掛己車使用。被害人察覺異狀報警，警方調閱監視器循線查獲。法院審理認定其屬攜帶兇器竊盜，依法判處有期徒刑10個月。可上訴。

判決書指出，陳姓男子因自用小客車車牌遭註銷，無法合法上路，竟鋌而走險，於2025年4月5日上午在屏東市某巷弄內，持扳手拆卸他人停放路邊車輛前後車牌，懸掛於自己車輛使用。案經被害人發現報警處理，警方調閱監視器畫面循線查獲，依法送辦。屏東地方法院審理後，依攜帶兇器竊盜罪判處有期徒刑10個月。

判決指出，陳男見被害人所有自小客車停放路旁，竟基於不法所有意圖，持隨身攜帶之扳手一把，旋鬆固定車牌之螺絲後竊取兩面車牌得手。陳男坦承竊盜犯行，但辯稱扳手是工作所需工具，體積小並非兇器。

法院審酌，依刑法第321條第1項第3款規定，所謂兇器並無種類限制，只要客觀上足以對人生命、身體構成危險即可。經當庭勘驗，該扳手長約11公分，質地堅硬且具尖銳處，若持以揮擊人體要害足以致傷，屬具危險性之器具，符合攜帶兇器要件。

法院並考量陳男曾有多項前科紀錄，素行不佳，且近年亦曾因懸掛偽造車牌遭判刑；雖事後已將車牌返還並與被害人和解，被害人亦表示願意從輕量刑，仍認其行為危害交通管理秩序及社會安全，依法量處有期徒刑10個月。另供犯罪所用之扳手未扣案，宣告沒收，不能沒收時追徵其價額。

03/02 全台詐欺最新數據

屏東男用扳手偷路邊車牌　「攜帶兇器竊盜」判10月

屏東男用扳手偷路邊車牌　「攜帶兇器竊盜」判10月

台中一名成人付費直播主被粉絲盯上，不斷傳訊、截圖直播畫面給女子，被女子封鎖後，又換帳號傳訊稱「不會把你色情直播當貼文發了，不會再傷害你！」時間長達1年半。女子受不了騷擾提告，法院認為男子行為屬於反覆持續跟蹤騷擾，判2月徒刑。

