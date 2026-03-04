2026台灣燈會嘉義璀璨開幕　「世界的阿里山」主燈點亮科技願景

▲▼ 2026台灣燈會嘉義璀璨登場！主燈「世界的阿里山」點亮科技大縣新願景 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會於昨（3）日晚間7時在嘉義縣正式揭開序幕。隨著總統賴清德、嘉義縣長翁章梁、交通部長陳世凱等貴賓共同種下象徵希望的樹苗，高達21公尺的主燈「光沐－世界的阿里山」瞬間點亮雲霄，搭配長達10分鐘的高空煙火秀，現場湧入超過100萬人次民眾齊聚，手機燈海與主燈光影交織，見證嘉義蛻變的歷史時刻。

縣長翁章梁致詞時感性表示，嘉義人是以「辦喜事」的心情誠摯歡迎全世界。他強調，這場燈會不只是節慶，更是嘉義轉型的成果展現。過去嘉義是台灣的糧倉，如今已成功建構「無人機研發製造基地」與「全球最大高階晶片封裝基地」，正式從農業大縣轉型為「農工科技大縣」。儘管去年面臨丹娜絲風災重創，但如同主燈象徵的韌性，嘉義已走出陰霾，展現強勁的生命力。

總統賴清德也對嘉義的進步表示高度肯定，指出國家未來的關鍵產業如無人機與先進封測，核心皆扎根於此。他特別讚許縣府團隊歷時一年的高強度籌備，成功將台灣故事與前瞻科技結合，讓世界看見台灣的軟實力。



本屆燈會規劃12大亮點展區，規模空前。最受矚目的是將大阪世博備受讚譽的「Tech World館」原汁原味搬移至嘉義，展現頂尖視覺藝術；此外，2公頃大的「瑪利歐親子專區」、千架無人機排列出的壯觀圖騰，以及日本青森睡魔祭團隊與「Team Taiwan大遊行」的參與，更為燈會增添了國際化與熱血氛圍。

主燈「光沐—世界的阿里山」由姚仲涵、陳威志與盧彥臣三位藝術家聯手打造，以阿里山神木為靈感，融合太陽與水霧意象，象徵生態與科技的共生循環。



嘉義縣政府表示，2025至2035年將是嘉義躍升的「黃金十年」，燈會的光芒照亮了城市的自信。本次燈會展期自3月3日起至3月15日止，誠摯邀請全國民眾把握機會，親自來到嘉義，感受這場結合文化創意與科技能量的感官饗宴。