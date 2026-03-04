　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

東海岸8協會、商家獲專業輔導　永續旅遊新能量

▲台東縣原住民旮部融岸文化教育促進會長青共作完成海上膠筏修繕。（圖／東管處提供，下同）

台東縣原住民旮部融岸文化教育促進會長青共作完成海上膠筏修繕。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處自2011年開始啟動「部落觀光發展 Discovery 計畫」，透過培力在地產業、保存文化及帶動地方經濟為核心，建立長期的陪伴輔導制度。2025年以「永續性、國際化、擴大影響力」為三大目標，從眾多提案中遴選出八家深具潛力的協會及店家，從空間營造與服務升級雙重面向，提升部落接待能量與遊客深度體驗。

▲台東縣原住民旮部融岸文化教育促進會長青共作完成海上膠筏修繕。（圖／東管處提供，下同）

里艾廚房提升餐飲服務的解說力與品牌呈現。

東管處表示，本次成果特別邀請專業永續顧問張瑋珊與資深外語導遊李亭瑤共同評選輔導，在兼顧生態、文化與產業國際化均衡發展下，展現部落永續旅遊的不同樣貌。

▲台東縣原住民旮部融岸文化教育促進會長青共作完成海上膠筏修繕。（圖／東管處提供，下同）

香蕉絲工坊販售區與體驗區一併改造，優化流動動線。

在「空間規劃與設計」方面，本次計畫聚焦於改善遊客體驗動線、優化商品陳列與體驗空間，強化部落作為部落旅遊資訊節點等功能。位於花蓮新社部落的「香蕉絲工坊」，作為噶瑪蘭族香蕉絲工藝的重要傳承基地，此次提案將販售區與體驗區一併改造，優化移動動線並透過分區陳列提升商品辨識度與美感，讓工藝展示更具吸引力。貓公部落的「原菓子」則結合「Pahanhan部落雜貨店」概念，規劃部落旅遊資訊區並打造青年共學空間，販售在地青年自製伴手禮，連結產地與青年創意。瑞穗鄉「奇美部落文化發展協會」則針對室內空間的器材收納、商品陳列與體驗座位進行整體動線設計，期望提升現場服務效率與遊客旅遊品質。

▲台東縣原住民旮部融岸文化教育促進會長青共作完成海上膠筏修繕。（圖／東管處提供，下同）

原菓子打造結合旅遊資訊與青年伴手禮販售的創意空間 。

在「服務內容開發或改善」類別中，共計有五項提案將在地文化轉化為旅遊商品，著重於遊程設計、節慶行銷、設施修繕與文化體驗開發。貓公部落的「豐濱社區發展協會」為2025釀酒節提出行銷推廣策略、遊程套票與活動視覺設計，提升活動能見度及內容豐富度。而「靜浦社區發展協會」則完成部落核心據點茅草涼亭的修繕，強化遊程接待與族人聚會、休息的功能。高山森林基地推出自導式體驗「上山走走mudadan」結合數位排毒、森林體驗與文化故事，邀請旅人以慢遊方式走進森林，達到療癒與學習的雙重目的；「里艾廚房」則透過中文與阿美族語說菜道具的優化，提升餐飲服務的解說力與品牌呈現。而都歷部落的「台東縣原住民旮部融岸文化教育促進會」透過長青共作修繕四艘膠筏，除提升體驗活動的安全性，也將工藝技術透過影片紀錄，轉化為珍貴的教育影片。

▲台東縣原住民旮部融岸文化教育促進會長青共作完成海上膠筏修繕。（圖／東管處提供，下同）

高山森林基地開發自導式體驗「上山走走mudadan」。

東管處表示，2025年度Discovery計畫，首度透過遴選方式徵求提案，不僅補強了部落觀光的硬體與軟實力，更見證了部落自發性及世代間的技藝傳承，讓文化資產轉化為穩健的地方資源。未來將持續透過顧問輔導與資源媒合，協助部落優化營運能力與國際接待力。隨著各部落產業能的提升，誠摯邀請民眾走訪東海岸部落、親身感受海岸生活與部落故事，體驗最具在地溫度的永續旅遊；更多活動與最新消息請關注「一烈！海派過生活」粉專，讓您的旅程圓滿順心。

▲台東縣原住民旮部融岸文化教育促進會長青共作完成海上膠筏修繕。（圖／東管處提供，下同）

靜浦部落修繕茅草涼亭，強化接待與族人聚會功能。

一烈！海派過生活粉絲專頁：【一烈！海派過生活】 https://www.facebook.com/Travelinseastyle/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮三腳督！張峻、魏嘉賢都參戰　藍營確定提名游淑貞
快訊／李灝宇最新狀況曝　已安排MRI檢查
快訊／國賓大飯店改建工程意外！4F墜落無呼吸心跳
獨／白天炸到黑夜！台人困卡達「外交部回應」心寒了　組自救會逃
快訊／王定宇「E級名媛」風波　賴清德撂重話
秘書一家3口人間蒸發！離職申請書曝光　父親已報案
297刀殺房東！死者兒女淚控「砍成肉泥」...兇嫌竟閉目揉腳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚將現身應援並送限量簽名球

東海岸8協會、商家獲專業輔導　永續旅遊新能量

屏東新園國中男、女排同時挺進JHVL全國決賽

屏東熱血集氣WBC！縣立體育館前連4天戶外轉播　為台灣隊加油

基隆7歲女童街頭哭泣疑走失　警帶回派出所暖心安撫助返家

山城慶元宵！米粉、燒酒雞登場　民眾排隊擲錢母熱情不減

七旬翁狂吃止痛藥險失智　醫揭頭痛惡性循環真相

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯：尊重程序盼公平整合

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團　力挺台灣隊

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚將現身應援並送限量簽名球

東海岸8協會、商家獲專業輔導　永續旅遊新能量

屏東新園國中男、女排同時挺進JHVL全國決賽

屏東熱血集氣WBC！縣立體育館前連4天戶外轉播　為台灣隊加油

基隆7歲女童街頭哭泣疑走失　警帶回派出所暖心安撫助返家

山城慶元宵！米粉、燒酒雞登場　民眾排隊擲錢母熱情不減

七旬翁狂吃止痛藥險失智　醫揭頭痛惡性循環真相

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯：尊重程序盼公平整合

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團　力挺台灣隊

散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元　船隊汰舊換新力道

國台辦要查劉世芳外甥在中國投資　賴清德：中國對台灣人民無管轄權

重現聯合國HeForShe運動！　范雲號召各界男性領袖共同推動平權

被爆換武僧心臟、喝小孩血！　李連杰笑噴：怎麼不說我換「華為心、小米腎」？

國道變換車道未打方向燈遭罰　駕駛稱「惡意舉發」提告吞敗

陸AI大模型突破1500個居全球第一　用戶逾6億人...普及率42.8％

醫警告「睡眠呼吸中止症」恐引心梗、中風　6大高危險群當心

開電玩店能賺錢？店家曝實際狀況　電玩控秒嘆：興趣歸興趣

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚將現身應援並送限量簽名球

花蓮三腳督！張峻、魏嘉賢都參戰　游淑貞：國民黨要保住藍天

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

地方熱門新聞

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

台灣燈會開燈　拉高維安層級

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

中壢監理站聯合稽查　把關幼學童乘車安全

老翁止痛藥吃太多險失智！

機捷3/10起新增三站進出自行車

台南火車站前廣場改造進入第2階段3／6深夜封路改新動線

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域

竹山警發放喔熊臺灣燈會提燈宣導交通安全

女童街頭哭泣疑走失　警暖心安撫助返家

更多熱門

相關新聞

新悦花園酒店劉映雪奪台灣觀光金獎

新悦花園酒店劉映雪奪台灣觀光金獎

被譽為「觀光界奧斯卡」的「第三屆台灣觀光金獎」近日揭曉，新悦花園酒店執行董事劉映雪在全台357件激烈角逐中脫穎而出，榮獲個人最高榮譽「台灣觀光金獎」。交通部觀光署指出，本屆評選高度重視「觀光永續」與「數位轉型」，劉映雪憑藉長期對綠色旅宿的深耕與在地文化的整合，獲得評審青睞。

春節瘋玩東海岸　渚橋海洋基地全新啟航

春節瘋玩東海岸　渚橋海洋基地全新啟航

自在遊玩東海岸　新春活動全攻略

自在遊玩東海岸　新春活動全攻略

龔峰祥接掌阿里山　開啟旅遊新篇章

龔峰祥接掌阿里山　開啟旅遊新篇章

高鐵攜手百間飯店推永續旅遊　訂房加購車票78折起

高鐵攜手百間飯店推永續旅遊　訂房加購車票78折起

關鍵字：

培力永續旅遊新能量東海岸專業輔導大升級

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面