東海岸8協會、商家獲專業輔導　永續旅遊新能量

▲台東縣原住民旮部融岸文化教育促進會長青共作完成海上膠筏修繕。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處自2011年開始啟動「部落觀光發展 Discovery 計畫」，透過培力在地產業、保存文化及帶動地方經濟為核心，建立長期的陪伴輔導制度。2025年以「永續性、國際化、擴大影響力」為三大目標，從眾多提案中遴選出八家深具潛力的協會及店家，從空間營造與服務升級雙重面向，提升部落接待能量與遊客深度體驗。

▲里艾廚房提升餐飲服務的解說力與品牌呈現。

東管處表示，本次成果特別邀請專業永續顧問張瑋珊與資深外語導遊李亭瑤共同評選輔導，在兼顧生態、文化與產業國際化均衡發展下，展現部落永續旅遊的不同樣貌。

▲香蕉絲工坊販售區與體驗區一併改造，優化流動動線。

在「空間規劃與設計」方面，本次計畫聚焦於改善遊客體驗動線、優化商品陳列與體驗空間，強化部落作為部落旅遊資訊節點等功能。位於花蓮新社部落的「香蕉絲工坊」，作為噶瑪蘭族香蕉絲工藝的重要傳承基地，此次提案將販售區與體驗區一併改造，優化移動動線並透過分區陳列提升商品辨識度與美感，讓工藝展示更具吸引力。貓公部落的「原菓子」則結合「Pahanhan部落雜貨店」概念，規劃部落旅遊資訊區並打造青年共學空間，販售在地青年自製伴手禮，連結產地與青年創意。瑞穗鄉「奇美部落文化發展協會」則針對室內空間的器材收納、商品陳列與體驗座位進行整體動線設計，期望提升現場服務效率與遊客旅遊品質。

▲原菓子打造結合旅遊資訊與青年伴手禮販售的創意空間 。

在「服務內容開發或改善」類別中，共計有五項提案將在地文化轉化為旅遊商品，著重於遊程設計、節慶行銷、設施修繕與文化體驗開發。貓公部落的「豐濱社區發展協會」為2025釀酒節提出行銷推廣策略、遊程套票與活動視覺設計，提升活動能見度及內容豐富度。而「靜浦社區發展協會」則完成部落核心據點茅草涼亭的修繕，強化遊程接待與族人聚會、休息的功能。高山森林基地推出自導式體驗「上山走走mudadan」結合數位排毒、森林體驗與文化故事，邀請旅人以慢遊方式走進森林，達到療癒與學習的雙重目的；「里艾廚房」則透過中文與阿美族語說菜道具的優化，提升餐飲服務的解說力與品牌呈現。而都歷部落的「台東縣原住民旮部融岸文化教育促進會」透過長青共作修繕四艘膠筏，除提升體驗活動的安全性，也將工藝技術透過影片紀錄，轉化為珍貴的教育影片。

▲高山森林基地開發自導式體驗「上山走走mudadan」。

東管處表示，2025年度Discovery計畫，首度透過遴選方式徵求提案，不僅補強了部落觀光的硬體與軟實力，更見證了部落自發性及世代間的技藝傳承，讓文化資產轉化為穩健的地方資源。未來將持續透過顧問輔導與資源媒合，協助部落優化營運能力與國際接待力。隨著各部落產業能的提升，誠摯邀請民眾走訪東海岸部落、親身感受海岸生活與部落故事，體驗最具在地溫度的永續旅遊；更多活動與最新消息請關注「一烈！海派過生活」粉專，讓您的旅程圓滿順心。

▲靜浦部落修繕茅草涼亭，強化接待與族人聚會功能。

一烈！海派過生活粉絲專頁：【一烈！海派過生活】 https://www.facebook.com/Travelinseastyle/