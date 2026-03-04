　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康轟鄭麗文「太不像話！」　徐巧芯爆還沒看過黨版軍購條例

▲▼ 「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會, 徐巧芯,趙少康 。（圖／記者徐文彬攝）

▲藍委徐巧芯、前中廣董事長趙少康。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，但國民黨內多個版本陷入分歧，包含智庫主導的3500億軍購案，多數黨內青壯派則支持立委徐巧芯提出的8100億版本，前主席朱立倫系統也拋出表態支持9000億元軍購。戰鬥藍今（4日）召開記者會，與會的徐巧芯坦言，明天黨團大會會有相關的版本跟條文，才能進一步了解智庫內容，但目前都還沒有看過；前中廣董事長趙少康立刻開砲，「還沒看到智庫版本？太不像話了！智庫怎麼能想取代黨團呢？」

「戰鬥藍」今日召開審議軍購預算研討會，與會立委徐巧芯指出，世界各國都有向美國軍購，沒有說法條裡面有懲罰條款，但不代表不能跟美方談判，民眾在意跟焦慮的是交貨延宕多時，美方也應該面對，最近有新聞提到，F-16V研發可以入帳21億台幣，但這樣研發，台灣投入在其他國家也可以得到回饋，「我認為政府有責任做更多談判，希臘、巴林他們現在也有採購F-16V，也要投資部分回饋在台灣帳戶。」

徐巧芯說，立法院明天黨團大會會有相關的版本跟條文，才能進一步了解智庫內容，目前都還沒有看過，只能根據自己所了解的說明，「數字可能有人認為發價書出來才編進去，以我建議，大概對美關係這一波可能賣那些武器跟預算，直接一刀切，如果限定對國外採購，把相關項目寫比較清楚，無論川習會怎麼討論，自然也不會對條例影響。」她強調，希望在符合民意又要有盡力監督的情況下提高國防實力。

趙少康隨後砲轟，所以藍委到現在沒有看到智庫版本？這太不像話了！智庫不能取代黨團，智庫成員是誰？有哪些專家？到底誰提出這樣的建議？智庫提出的案子要跟黨團溝通啊！周五就要付委，結果國防外交委員會跟財政委員會的藍委都沒看過，期期以為不可，在野黨要以黨團為主。

國民黨軍購國防特別條例徐巧芯趙少康鄭麗文

