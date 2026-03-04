黃暐瀚挺軍購：慶幸拒絕當國民黨不分區立委　我幹不下去

▲ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

媒體人黃暐瀚多次表態力挺軍購立場。他在2日於直播質疑國民黨「反美日跟反綠是同樣一個等號嗎？不可以不反美日但反綠嗎？不反軍購但反綠嗎？軍購不是想買就買的」，他也透露，很多人說在求官，但自己不好意思告訴你，「我拒絕國民黨，當不分區立委，那已經是過去的事情了，我很慶幸拒絕了國民黨，不去當不分區立委，不然我今天就是這50幾個裡面的一員，我幹不下去啦，這不是我覺得應該展現的在野黨態度」。

黃暐瀚表示，反綠是沒問題的，但反美日是不聰明的，反美日跟反綠是同樣一個等號嗎？不可以不反美日但反綠嗎？不反軍購但反綠嗎？軍購不是想買就買，說3500億就3500億，對方一看發現有那麼多條件，還有個懲罰條款，很多人講F16不來就要懲罰，當然可以堅持跟美國買武器一定要列好時間，好像是進貢一樣，但是當作台灣跟美國買軍購是在翻綠頭牌？講到變成是買方市場，但現在是賣方市場，如果把它卡在程序委員會排都不排，這不是一個負責任的在野黨，而且還要懲罰條款，美國就賣給別人就好啦。

黃暐瀚強調，有人批評他挺綠罵國民黨，但如果今天反軍購的是民進黨，自己也會覺得不對，攻擊的人很簡單說「這就是當權派啊」，但這是愛台派，誰做什麼事情愛台灣、愛國家、保護人民安居樂業，讓大家有言論自由、維持民主制度4年選一次總統，「誰這麼做，誰就是我認同的對象」，自己不會去幫誰拉票站台。