台南火車站前廣場改造進入第2階段　3／6深夜封路改新動線

▲台南火車站前圓環3月6日深夜封閉施工，7日清晨起改為U形雙向通行。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府交通局辦理「台南火車站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程」，第二階段交通維持將調整行車動線，並於3月6日深夜11時起至翌日清晨5時臨時封閉道路施工，3月7日上午5時起切換為新動線通行。交通局提醒，用路人務必提前留意相關管制措施，避開壅塞路段；另有32條公車路線調整停靠位置，改設於成功路及中山路兩側臨時站。

交通局長王銘德表示，站前圓環為市區重要交通樞紐，此次改造為重大市政工程之一，市長黃偉哲指示務必完善交通規劃，兼顧施工進度與民眾通行權益。第一階段已完成分隔島與植栽移除，以及老舊自來水管線汰換作業；第二階段將進行自來水主幹管更新與主體廣場工程。

3月6日深夜封閉施工期間，北門路一段與民族路一段口、北門路二段與北忠街口、中山路與西華南街口、成功路與西華街口、富北街及北忠街路口等5處路口範圍內全面封閉，車輛無法行經圓環。另提醒，封閉期間搭乘台鐵區間車2397、2391、3287、5099、3294、3292、3288、3784、3782、3786及自強號181、149等班次旅客，僅能步行進出前站；如需接送或轉乘其他交通工具，請改由前鋒路後站進出。

3月7日上午5時解除封閉後，站前圓環將改為U形道路雙向通行，並設置4處號誌路口。相關指引牌面已提前完成，調整初期將部署大量義交協勤，引導車流依標誌、標線及號誌行駛。此外，3月7、8日深夜至翌日清晨仍有局部工程施作，請用路人配合現場指揮通行。

行人動線大致維持現況，自3月7日起於北門路二段路口新增行人穿越道，提升火車站與周邊街廓往來便利性。原圓環兩側公車南站與北站營運至3月6日末班車，自3月7日首班車起，32條公車路線改於成功路及中山路兩側臨時停靠。交通局已完成動線指引與說明牌面設置，初期亦安排公運處人員現場引導。計程車及網路叫車維持原排班與上客地點。

前站汽、機車臨時接送區維持原址，另自3月7日起於圓環北側（近北門派出所路段）新增汽、機車接送區，請依指示臨停，避免久佔。交通局也建議多利用後站分流接送。王銘德表示，第二階段交維完成後，將接續外圍人行道及人行廣場工程，後續仍會分階段公告交通措施。施工期間建議南北向車流改行公園路、前鋒路等替代道路，並減速慢行、遵守現場人員指揮。

他強調，台南鐵路地下化是歷史性建設，待站前廣場主體工程完成後，城市入口將全面改造，成為人本交通的重要核心。整體工程預計116年底完工，市府也將透過智慧交通中心即時監控與號誌調整，將交通衝擊降至最低，盼市民多加體諒與配合。