比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

記者張方瑀／綜合報導

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動大規模空襲，中東各國紛紛捲入戰火，然而根據外媒披露，阿拉伯聯合大公國（UAE）雖未參與戰爭，卻成為伊朗攻擊的首要目標，遭受800次飛彈、無人機襲擊，遠超越以色列。阿聯政府內部已展開研議，考慮對伊朗發動「史無前例」的軍事反擊。

「積極防禦措施」制止伊朗 阿聯擬發動史無前例回擊

根據Axios報導，兩名知情人士透露，阿聯政府正考慮採取軍事行動，以阻止伊朗持續對其境內發動飛彈與無人機攻擊。一名熟悉阿聯政策討論的消息人士直言，「雖然阿聯沒有以任何方式參戰，卻仍承受了800枚投射物的攻擊，目前阿聯正考慮對伊朗採取『積極防禦措施』。」

消息人士進一步指出，阿聯內部的共識是，在這種極端情況下，全球沒有任何一個國家會不重新評估其防禦立場。儘管阿聯外交部在最新聲明中強調，目前尚未決定改變防禦態勢，但也強硬表示「阿聯保留自衛權」。

▲杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）遭伊朗報復襲擊。（圖／路透）



飛彈、無人機狂炸！杜拜奢華飯店、重要港口全遭襲

阿聯國防部數據顯示，伊朗至今已向阿聯發射186枚彈道飛彈，其中172枚被攔截、13枚落海，仍有1枚擊中領土。此外，更偵測到高達812架無人機襲擊，其中57架成功衝擊境內，導致3名外籍人士死亡、約70人受傷。

戰火也重創阿聯的經濟與觀光指標。被攔截的飛彈碎片在傑貝阿里港（Jebel Ali port）引發大火，甚至連杜拜知名地標朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上的一間奢華飯店也遭無人機擊中。

區域衝突全面炸開 伊朗「戰術錯誤」恐遭孤立

這場戰爭已演變成席捲中東的危機。衝突首日，伊朗便攻擊了阿聯、科威特、卡達與巴林；次日更將範圍擴大至阿曼與沙烏地阿拉伯。不僅卡達被迫暫停大部分天然氣生產，甚至連位於利雅德的美國大使館也遭到無人機襲擊。

阿聯總統外交政策顧問加爾加什（Anwar Gargash）在X平台發文痛批，伊朗攻擊海灣國家是嚴重的「誤判」，且在關鍵時刻孤立了自己。他強調：「你們的戰爭對象並非鄰國，這種挑釁只會強化『伊朗是區域動盪根源』的說法。」

目前以色列官員預測，沙烏地阿拉伯也可能加入報復行動。而美國總統川普2日表示，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）預計將持續四到五週，顯示這場波及多國的區域戰爭，短期內恐難以平息。