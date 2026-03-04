不只王定宇！網見驚人巧合「這2人也出事」　PTT轟：派正常人好嗎

網搜小組／劉維榛報導

立委王定宇再爆出桃色風波，對象是有「職業級小三」之稱的劉怡萱，她也是愛爾麗醫美集團的執行長。對此，有網友發現一個巧合，王定宇與同樣有感情醜聞纏身的前綠委趙天麟、羅致政，三人竟都身兼國防外交委員會委員，讓人不禁嘆道「派點正常人來好嗎？」

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）



一名網友在PTT表示，看到王定宇與劉怡萱爆出婚外情的新聞後，立馬聯想到羅致政、趙天麟也是偷吃政客，甚至還有一個巧合，「三人全都是國防委員」。對此，原PO直批，「民進黨讓色情狂擔任國防委員，這到底是不是國安危機？感覺很可怕耶，拜託民進黨派點正常人來好嗎？」

面對週刊爆料疑似「奪人小三」，王定宇則駁斥稱「報導有誤」，且與前妻已於去年2月底協議離婚、8月完成換身分證程序。王定宇也說，新聞內容是不是有人涉犯非常嚴重的刑事案件，要誤導帶風向等，「我無法查知也無法確認」，這個交由北檢、刑事警察局跟各位媒體善盡查證工作，「我沒有證據我不要去指控任何人」。

▲前立委趙天麟、羅致政也捲入桃色風波。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



而回顧趙天麟在2023年要拚立委四連霸，卻突然爆發與中國籍女性友人的親密、激吻照醜聞，引發政壇嘩然，最後不得不在距離大選僅剩70多天時，黯然退出這場選戰，也因此他被外界嘲笑是「上半身反共下半身親中」。

另外，出身學者、擔任過外交部與陸委會諮委的羅致政在2016年初次當選立委，卻在挑戰三連霸的關鍵時刻，被人流出一部疑似本人的性愛影片，羅致政矢口否認並向地檢署提出告訴。然而同年8月新北地檢署偵結後表示，相關影片與散布網站的IP位址均來自境外。