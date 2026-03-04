　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只王定宇！網見驚人巧合「這2人也出事」　PTT轟：派正常人好嗎

網搜小組／劉維榛報導

立委王定宇再爆出桃色風波，對象是有「職業級小三」之稱的劉怡萱，她也是愛爾麗醫美集團的執行長。對此，有網友發現一個巧合，王定宇與同樣有感情醜聞纏身的前綠委趙天麟、羅致政，三人竟都身兼國防外交委員會委員，讓人不禁嘆道「派點正常人來好嗎？」

▲▼民進黨立委王定宇遭週刊踢爆婚外情，王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

一名網友在PTT表示，看到王定宇與劉怡萱爆出婚外情的新聞後，立馬聯想到羅致政、趙天麟也是偷吃政客，甚至還有一個巧合，「三人全都是國防委員」。對此，原PO直批，「民進黨讓色情狂擔任國防委員，這到底是不是國安危機？感覺很可怕耶，拜託民進黨派點正常人來好嗎？」

面對週刊爆料疑似「奪人小三」，王定宇則駁斥稱「報導有誤」，且與前妻已於去年2月底協議離婚、8月完成換身分證程序。王定宇也說，新聞內容是不是有人涉犯非常嚴重的刑事案件，要誤導帶風向等，「我無法查知也無法確認」，這個交由北檢、刑事警察局跟各位媒體善盡查證工作，「我沒有證據我不要去指控任何人」。

▲▼趙天麟、羅致政。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲前立委趙天麟、羅致政也捲入桃色風波。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

而回顧趙天麟在2023年要拚立委四連霸，卻突然爆發與中國籍女性友人的親密、激吻照醜聞，引發政壇嘩然，最後不得不在距離大選僅剩70多天時，黯然退出這場選戰，也因此他被外界嘲笑是「上半身反共下半身親中」。

另外，出身學者、擔任過外交部與陸委會諮委的羅致政在2016年初次當選立委，卻在挑戰三連霸的關鍵時刻，被人流出一部疑似本人的性愛影片，羅致政矢口否認並向地檢署提出告訴。然而同年8月新北地檢署偵結後表示，相關影片與散布網站的IP位址均來自境外。

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許維恩「切除雙乳」現況曝光！　健檢發現罹癌
趙少康轟鄭麗文「太不像話」　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例
黃立成狂虧損23億！　自嘲「自己剪頭髮」省錢
只撐45天！　TGA壓軸大作倒了
「金星女神」宣布重磅加盟！　悍將五韓援齊聚

外籍男「機上抽電子煙、摸空服員臀部」　華航：通報航警處理

2026台灣燈會嘉義璀璨開幕　「世界的阿里山」主燈點亮科技願景

不只王定宇！網見驚人巧合「這2人也出事」　PTT轟：派正常人好嗎

未來一周3波東北季風接力　明天短暫回暖「雨區縮減」

別被戀愛腦沖昏頭！「真命天子」還是「錯的人」？這4大指標幫你理性斷捨離

阿聯酋航空首架杜拜疏散返台航班出發　下午4時抵達桃機

中華隊首戰對澳洲！台南Josh「突點名1人」　網嗨翻：國師發功中

女足抽血教授遭爆「停聘3年」卻恢復任教　教育部：立即暫停排課

竹山紫南宮「呷平安丁酒」來了！10萬料理包大方送　民眾冒雨塞爆

嘉義市33年前「拓荒級」健美比賽畫面首曝光　選手穿泳褲上陣

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

外籍男「機上抽電子煙、摸空服員臀部」　華航：通報航警處理

2026台灣燈會嘉義璀璨開幕　「世界的阿里山」主燈點亮科技願景

不只王定宇！網見驚人巧合「這2人也出事」　PTT轟：派正常人好嗎

未來一周3波東北季風接力　明天短暫回暖「雨區縮減」

別被戀愛腦沖昏頭！「真命天子」還是「錯的人」？這4大指標幫你理性斷捨離

阿聯酋航空首架杜拜疏散返台航班出發　下午4時抵達桃機

中華隊首戰對澳洲！台南Josh「突點名1人」　網嗨翻：國師發功中

女足抽血教授遭爆「停聘3年」卻恢復任教　教育部：立即暫停排課

竹山紫南宮「呷平安丁酒」來了！10萬料理包大方送　民眾冒雨塞爆

嘉義市33年前「拓荒級」健美比賽畫面首曝光　選手穿泳褲上陣

美以襲伊引發台海危機聯想？　國台辦：台灣問題是內政不容干涉

高雄第六選區綠初選民調出爐　李喬如挑戰九連霸、簡煥宗出線

護眼只吃葉黃素不夠！營養師揭真正關鍵

楊祐寧去年升格三寶爸　女兒對兒子「窒息的愛」爭寵當局外人

TRASH林頤原和愛妻遊歐一半！　無預警曝「重磅喜訊」粉嗨炸

派出所長「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：最嚴正態度完整調查

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

被診斷癌前病變！男經理白菜吃3年　醫一照驚：大腸變得粉粉嫩嫩

雪隧驚魂！休旅車追撞緩撞車　太依賴「輔助駕駛」惹禍

李貞秀恐遭提當選無效之訴　羅智強：陳水扁蔡英文都保障陸配參政

【鐵籠關穿山甲】發現前車鐵籠內有東西亂動 仔細一看竟是穿山甲

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

魔術師被小女孩「瘋狂破解」怒嗆：不然換妳表演

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、中華隊加油

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團

全台再下2天　今「雨最大」地區曝

劉怡萱記者之女變名媛　詭異引薦王定宇、常如山

今挑戰冷氣團！　下波估更強

綠委王定宇3日遭週刊踢爆，與名媛劉怡萱過從甚密，進出對方香閨過夜，王定宇出面駁斥婚外情，並強調去年2月已離婚。媒體報導指出，民進黨秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分。資深媒體人謝寒冰則稱這是派系鬥爭。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（4日）表示，扯遠了，人帥是非多。至於中常委資格部分，莊瑞雄說，中常委是票選出來的，要剝奪資格在民進黨體制裡較難想像。

夫外遇喊「愛妳一萬年」　妻怒討160萬

劉怡萱記者之女變名媛　詭異引薦王定宇、常如山

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

