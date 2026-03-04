　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會拋「大陸經濟風險說」　國台辦舉數據：事實戳破民進黨謊言

▲▼ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

陸委會主委邱垂正日前出席「大陸台商春節活動」時表示，當前台商在大陸投資經營，面臨大陸經濟內部風險、美國貿易戰等外部風險以及兩岸政治風險。對此，大陸國台辦發言人張晗今（4）日回應，「民進黨當局一貫詆毀大陸經濟發展前景，污蔑大陸營商環境，事實卻一次又一次戳破他們的謊言。」

張晗列出數據，2025年大陸順利完成經濟社會發展主要目標，經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。生產總值（GDP）首次躍上140兆新台階，增速持續位居世界主要經濟體前列。科技創新成果豐碩，現代化產業體系建設持續推進，新質生產力穩步發展。

張晗指出，大陸方面改革開放邁出新步伐，民生保障更加有力，社會大局保持穩定，為包括台企在內的各種經營主體創新發展提供了優良環境和廣闊空間。

張晗強調，兩岸經濟交流合作的巨大成果、良好現狀和發展趨勢已經並將持續有力地證明，大陸過去是、現在是、將來也仍然是廣大台商台胞投資興業的最佳選擇。

▲▼ 陸委會主委邱垂正 。（圖／陸委會提供）

▲陸委會主委邱垂正 。（圖／陸委會提供）

陸委會主委邱垂正上個月24日出席在台中舉行的「2026大陸台商春節活動」時，對當前國際局勢與兩岸經貿環境發表深度剖析。他示警，2026年全球政經情勢將較往年更加劇烈震盪，台商正處於「驚濤駭浪」的轉折點。

邱垂正明確指出，台商在大陸投資正面臨經濟內部、外部以及政治層面的「三大風險」，處境已從過往的「左右逢源」轉向「左右為難」，呼籲企業必須強化風險管理，並善用政府提供的轉型路徑。

邱垂正強調，截至今年1月底，「歡迎台商回台投資行動方案」已吸引343家大陸台商，總投資額達1.43兆元。該方案已確定延長至2027年，政府誠摯邀請台商加入「台灣隊」，為台灣也為自己打拼，共同分享數位轉型紅利。

邱垂正再次強調，「有關大家關心的兩岸政策，政府將在對等尊嚴原則下，以對話代替對抗，尋求兩岸和平共榮，政府會謹慎應對當前複雜的局勢，請大家放心！」

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

許維恩「切除雙乳」現況曝光！　健檢發現罹癌
趙少康轟鄭麗文「太不像話」　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例
黃立成狂虧損23億！　自嘲「自己剪頭髮」省錢
只撐45天！　TGA壓軸大作倒了
「金星女神」宣布重磅加盟！　悍將五韓援齊聚

台商投資大陸經濟兩岸關係經濟發展GDP突破

