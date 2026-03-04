台南再戰東京食品展　黃偉哲親率團拚訂單再突破

▲台南市長黃偉哲宣布親自率團參加FOODEX JAPAN 2026，力拚訂單再創新高。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎戰亞洲最大專業食品展之一的FOODEX JAPAN 2026（東京國際食品展），台南市政府4日舉辦展前記者會，宣布由市長黃偉哲親自率團參展，攜手在地農漁與食品業者擴大國際市場通路，今年以「玩味台南 Tainan Playful Taste」為整體品牌主軸，整合城市形象與農產特色，全面進軍國際舞台。

黃偉哲表示，東京國際食品展為全球三大食品展之一，是世界各國食品產業重要的國際行銷平台。自2023年疫情解封後，他已連續3年親自帶隊參展，簽約訂單金額逐年攀升，至2025年已創下近5億元佳績，顯示台南農產在國際市場逐步打開知名度，也證明品質與品牌兼具實力。

他指出，今年適逢世界棒球經典賽（WBC）期間，機票與住宿成本明顯上揚，整體參展支出提高不少，但全台仍有9至10個縣市共襄盛舉，台灣館規模可望成為展會第二大的國家館。面對激烈競爭，市府團隊仍決定全力出擊，延續去年近5億元訂單成果的氣勢，力拚再創突破。

農業局表示，2026年東京國際食品展將於3月10日至13日在Tokyo Big Sight舉行。台南館規劃7格特裝展位打造「台南專區」，全面升級視覺設計與展館空間規劃。今年展館以台南代表性農產「鳳梨」為核心主題，結合台南吉祥物魚頭君，透過角色化設計與故事行銷，呈現活潑鮮明且具國際辨識度的展館形象，強化品牌記憶點。

此外，展場將設置5組商務洽談區與聯合展示區，安排定時試吃活動，並透過LED電視牆播放台南農產形象影片，提升買主停留時間與互動機會。展期間亦安排具語言專長的服務人員協助翻譯與接待，並導入展後效益分析機制，彙整訂單成果與洽談數據，作為未來海外拓銷策略的重要依據。



記者會現場，瓜瓜園、蔴鑽農坊、云立森貿易等業者代表共同出席，展現台南農產進軍國際市場的信心。農業局強調，台南擁有芒果、鳳梨、文旦、虱目魚等優質農漁產品，品質深受國際肯定。透過「玩味台南」品牌整合行銷，不僅推廣農產品，也同步傳遞台南城市文化與風土特色，讓世界看見台南農業的多元價值與競爭力。

全球市場競逐下，拼的不只是價格，更是品牌、設計與故事力。台南再度啟程東京，能否續寫5億元訂單傳奇，國際舞台即將見真章。