衝東京巨蛋！場外巨幅旗幟「沒有中華隊」　真相曝光

▲「龍之子」徐若熙扛下先發重任。（圖／中華隊提供）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於明（5）日在東京巨蛋正式開打，大批台灣球迷已陸續飛往東京準備為中華隊吶喊助威。旅日達人林氏璧就觀察到，場外掛滿了各國棒球巨星的旗幟，卻唯獨遍尋不著台灣選手的身影。

東京巨蛋驚見「各國王牌」 林氏璧嘆：沒看到台灣選手

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文提到，目前東京巨蛋外已懸掛起巨幅的各國王牌選手旗幟，日本隊由大谷翔平、山本由伸坐鎮，其他參賽國也有代表球星，但卻完全看不到台灣選手。

不過，他話鋒一轉，正能量直呼「沒關係，上次12強我們好像也是一路被看扁。不要有壓力，努力拚，打出4場燦爛之戰，不要有遺憾。我們都挺team TAIWAN！」

▲場外掛了許多國王牌選手的旗幟。（圖／翻攝自臉書／日本自助旅遊中毒者）

網友點破關鍵：都是大聯盟的球星！

針對林氏璧的觀察，不少資深球迷留言解惑，表示經典賽是由美國職棒大聯盟（MLB）主辦，而巨幅海報上的都是大聯盟的球星，「看照片幾乎都是大聯盟選手，我覺得應該是我們缺了一位立足大聯盟的選手，不過沒關係，球打了才知道」、「經典賽是MLB主辦，所以沒台灣球星也挺正常，畢竟我們現在真的缺大聯盟球星」、「正常啊！努力打上去就是了」。

另外，大票球迷也洗版鼓勵，「中華隊加油」、「我們是用實力說話，台灣無敵，台灣會贏」、「打贏就好了」、「要嘛就用實力再次證明自己，不然技不如人也只能乖乖吞下」。

首戰即決戰！曾豪駒「全英文」霸氣介紹：贏球拉起氣勢

中華隊總教練曾豪駒於4日出席官方賽前記者會，展現與國際接軌的氣度，一開場便以英文向各國媒體自信介紹，「大家好，我是來自台灣、中華隊的總教練曾豪駒。」

面對即將到來的首場賽事，曾豪駒語氣堅定地直言，「對我們來說，第一場比賽就是決戰。」他強調，首戰對團隊的氣氛與後續氣勢至關重要，必須全力贏下這場球。

除了宣布由王牌徐若熙扛起掛帥先發的重任，盼能發揮最強壓制力，曾豪駒也溫情喊話，期盼球員在背負國人期待的同時，能在這個世界級的大舞台上盡情享受比賽過程。

