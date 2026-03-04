iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

記者吳立言／綜合報導

蘋果新一代 iPhone 17e 將於今（4日）晚間 10 點 15 分在台灣官網開放預購，並預計 3 月 11 日正式開賣。此次機型自 256GB 起跳，建議售價 21,900 元，等同以相同價格提供更大儲存空間，鎖定有升級需求的果粉族群。

Trade In 名單大洗牌 16e 也納入折抵

配合新機發售，蘋果官方也同步調整 Trade In 舊換新折抵標準，共有 30 款 iPhone 列入清單。其中最受關注的變動是 iPhone 16e 首度進榜，最高回收價定為 13,100 元。此次價格調整範圍廣泛，在官網列出的機型中：

回收價格調升機型（13款）： 以 iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 及 iPhone 15 漲幅最顯著，回收價均調高 800 元，其餘機種則有 100 至 300 元不等的增加。

回收價格縮水機型（13款）： 同樣有 13 款價格下滑，其中 iPhone 14 Plus 與 iPhone 11 Pro Max 跌價 500 元最多，其他型號跌幅約在 100 至 300 元之間。

維持不變（3款）： 僅有 3 款舊機回收金額與先前持平。

實際金額仍需視機況決定



不過，官方公布的數字為「預估最高價值」，最終折抵金額將視裝置的損壞程度、電池健康度及螢幕狀況由系統判定。由於官網回收價與二手市場行情未必一致，建議民眾在下單預購前多方比價，以確保換購效益最大化。