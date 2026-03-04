　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

▲▼iPhone 17e。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果新一代 iPhone 17e 將於今（4日）晚間 10 點 15 分在台灣官網開放預購，並預計 3 月 11 日正式開賣。此次機型自 256GB 起跳，建議售價 21,900 元，等同以相同價格提供更大儲存空間，鎖定有升級需求的果粉族群。

Trade In 名單大洗牌　16e 也納入折抵

配合新機發售，蘋果官方也同步調整 Trade In 舊換新折抵標準，共有 30 款 iPhone 列入清單。其中最受關注的變動是 iPhone 16e 首度進榜，最高回收價定為 13,100 元。此次價格調整範圍廣泛，在官網列出的機型中：

回收價格調升機型（13款）： 以 iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 及 iPhone 15 漲幅最顯著，回收價均調高 800 元，其餘機種則有 100 至 300 元不等的增加。

回收價格縮水機型（13款）： 同樣有 13 款價格下滑，其中 iPhone 14 Plus 與 iPhone 11 Pro Max 跌價 500 元最多，其他型號跌幅約在 100 至 300 元之間。

維持不變（3款）： 僅有 3 款舊機回收金額與先前持平。

實際金額仍需視機況決定

不過，官方公布的數字為「預估最高價值」，最終折抵金額將視裝置的損壞程度、電池健康度及螢幕狀況由系統判定。由於官網回收價與二手市場行情未必一致，建議民眾在下單預購前多方比價，以確保換購效益最大化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／史上第3慘！　台股收盤血洗
台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！
大聯盟官網看好中華隊　預測分組第2出線
「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了
最新戰況！　伊朗17艦船艦沉沒
太子集團OJBK洗錢手法曝！　爆乳秘書閨蜜遭求刑7年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

強攻專業螢幕市場　蘋果發表全新Studio Display系列、XDR技術大升級

中華電信扮「台灣網通國家隊」最強推手！助台廠搶攻Pre-6G商機

M5 Pro、MAX晶片來啦！MacBook Pro突襲公開　頂規售價逼近13萬

M5新款MacBook Air來了！入門款「容量翻倍」加價3000元

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

愛立信攜聯發科、蘋果搶先佈局6G　看好智慧眼鏡「上傳需求會大增」

iPhone 17e突襲上架　該選17e還是標準版？YTR評價出爐

iPhone 17e「加量不加價」果粉狂讚超佛　上市日期公開16e秒下架

台灣大攜手AST簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

強攻專業螢幕市場　蘋果發表全新Studio Display系列、XDR技術大升級

中華電信扮「台灣網通國家隊」最強推手！助台廠搶攻Pre-6G商機

M5 Pro、MAX晶片來啦！MacBook Pro突襲公開　頂規售價逼近13萬

M5新款MacBook Air來了！入門款「容量翻倍」加價3000元

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

愛立信攜聯發科、蘋果搶先佈局6G　看好智慧眼鏡「上傳需求會大增」

iPhone 17e突襲上架　該選17e還是標準版？YTR評價出爐

iPhone 17e「加量不加價」果粉狂讚超佛　上市日期公開16e秒下架

台灣大攜手AST簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」

玉山飄雪畫面曝　持續1小時無明顯積雪

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

談新北布局稱「大雞慢啼」！　李四川嘆：我這幾天被打得很慘

蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！卻爆過夜人夫當小三　過往發言自打臉

被洪誠陽指控「詐騙2千萬」 「塑身女王」張淳淳不忍回應了

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

張育成首踏東京巨蛋！草皮舒服藏「陷阱」　期待費仔開路帶頭衝

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

3C家電熱門新聞

M5新款MacBook Air容量翻倍加價3000元

M5 MacBook Pro公開　頂規13萬

中華電信扮台灣網通國家隊推手

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

iPhone 17e今晚開賣容量翻倍不漲價

LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

蘋果發表全新Studio Display系列

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲盛讚

該選iPhone 17e還是標準版？YTR評價出爐

愛立信搶先佈局6G

蘋果端出平價版Pro！M4 iPad Air效能飆2.3倍

小米Vision GT全球首度亮相

iPhone 17e「加量不加價」

榮耀HONOR機器人手機藍圖曝光

更多熱門

相關新聞

該選iPhone 17e還是標準版？YTR評價出爐

該選iPhone 17e還是標準版？YTR評價出爐

蘋果昨（2日）晚間突襲發表 iPhone 17e，科技 YouTuber 彼得森第一時間發布解析影片，從價格策略、規格差異到實際使用建議進行全面說明，指出這款新機主打「容量升級不加價」與續航優勢，鎖定實用型消費族群。

iPhone 17e「加量不加價」

iPhone 17e「加量不加價」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

LINE訊息被收回！網紅曝「Siri神招」破解了

LINE訊息被收回！網紅曝「Siri神招」破解了

蘋果新品連發傳門市全面備戰

蘋果新品連發傳門市全面備戰

關鍵字：

蘋果iPhone預購TradeIn折抵iPhone17e舊換新舊機換新機

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面