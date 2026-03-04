17歲少女被禁網！年初二謊稱返校去見男網友　為愛休學急死家長

▲高雄少女大年初二謊稱返校，卻離家出走去台中找男網友。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

網路交友陷阱多。高雄一名化名「小愛」的少女，因在社群平台 Instagram認識一名男網友，不滿家人不讓她使用手機上網，竟在農曆年假期間謊稱要返校，實則偷偷離家遠赴台中見網友。家人獲悉後心急如焚立即報案，警方運用科技比對少女位置，並由台中警方協助查訪，順利尋獲少女，結束長達9天的離家驚魂記。

高雄市少年隊在大年初二接獲報案，指出17歲少女「小愛」曾因使用網路交友問題與家人發生爭吵，家人曾沒收手機不讓她上網，導致少女更叛逆，意圖要離家。少女在2月18日向家人表示要返校，卻失去音訊，家人懷疑少女可能去見網友，希望警方幫忙協尋。

據了解，正值青春期的「小愛」對學業興致缺缺，萌生休學念頭卻不敢向家長坦白。她在Instagram結識一名住在台中的男網友後，雙方言談投機深陷情網。2月18日，小愛以返校為由離家後便不知去向，甚至開學後都未到校上學。離家期間，家長雖曾與少女短暫聯繫，但小愛堅稱不願返家。

高雄市少年警察隊接獲報案後，立即訪查學校同學並啟動科技偵查，鎖定小愛的數位足跡與台中男網友的可能藏身處。高雄警方隨即將情資轉知台中市警察局，台中警方查訪後，2 月26日於少女台中友人住家尋獲失聯多日的少女，趕在 228 連假前將少女平安帶回高雄，終結這場長達 9 天的離家驚魂記。