劉世芳外甥「賺紅錢」遭查　國台辦駁斥經濟警示：民進黨該懸崖勒馬

▲劉世芳外甥遭查處陸委會發「大陸經濟風險警示」籲台商審慎 （圖／記者湯興漢攝）

記者任以芳／綜合報導

港媒日前爆料，內政部長劉世芳的外甥在大陸「賺紅錢」，曾於選舉時提供政治獻金給劉世芳，遭到依法依規查處，台灣陸委會上個月28日發佈首次「2026中國大陸經濟風險警示」。對此大陸國台辦今（4）日直指問題關鍵在於民進黨應正面回答是否存在「一邊搞台獨、一邊賺紅錢」的雙標行為，並正告民進黨當局不要混淆視聽、恐嚇民眾。

大陸國台辦今4日舉行例行記者會，有記者提問，「針對大陸方面披露劉世芳親屬(外甥)在大陸企業任職並宣佈依法依規查處，台灣陸委會28日發佈首次『2026中國大陸經濟風險警示』，提醒台商赴陸投資經營及工作須審慎評估，避免經濟損失及人身安全風險，並呼籲大陸懸崖勒馬。對此有何評論？」

張晗指出，媒體的報導已引起台灣各界廣泛關注，目前問題的關鍵是民進黨當局要正面回答劉世芳親屬是否在大陸謀利，綠營是否存在一邊打壓迫害參與兩岸交流的人士、一邊利用親屬在大陸「賺紅錢」的「雙標」行為，而不是轉移焦點、顧左右而言他。

張晗表示，我們的懲治措施只針對極少數「台獨」頑固分子及其關聯企業、金主，不涉及廣大台灣同胞和台商台企。民進黨當局故意混淆視聽，編造所謂「風險」，目的是恐嚇台灣民眾，製造「寒蟬效應」，阻撓破壞兩岸交流合作。其謀「獨」挑釁導致台海局勢緊張動蕩，打壓參與兩岸交流合作人士惡行累累，推動兩岸「脫鈎斷鏈」劣跡斑斑。

張晗說，應該「懸崖勒馬」的，是民進黨當局自己。

另外，「記者追問，「針對『台獨』頑固分子劉世芳親屬在大陸投資謀利並提供政治獻金一事，請問目前查處進展如何？後續將採取哪些具體懲戒措施？對『台獨』頑固分子及其關聯企業、金主的限制措施，會否進一步擴大範圍、強化執行力度？」

張晗指出，「對『台獨』頑固分子及為其提供支持的企業、個人，我們將以事實為依據、以法律為準繩，採取一切必要措施嚴厲打擊，決不允許支持『台獨』、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹『吃飯砸鍋』的事。」

張晗重申，我們的懲治措施只針對極少數「台獨」頑固分子及其關聯企業、金主，不涉及廣大台灣同胞。「我們將一如既往積極推動兩岸交流合作，為台灣同胞多辦實事好事，不斷增進台灣同胞利益福祉。」