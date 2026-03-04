提供銀行、農會戶頭！嘉義男助詐團騙6人得手1172萬　遭判2年8月

▲嘉義男子提供帳戶給詐騙集團，遭判刑2年8月。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義一名男子將銀行以及農會帳戶交給詐欺集團，導致被害人遭詐1172萬5021元，嘉義地院依幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，判應執行有期徒刑2年8月。

判決指出，陳姓男子於2024年7月，依指示將其銀行帳戶給詐騙集團使用，集團成員騙了4人後，4人匯款共1160萬3026元示該帳戶，再由詐欺集團成員利用網路銀行功能轉匯至其他人頭帳戶，以此方式隱匿特定犯罪所得、掩飾其來源。2024年8月，陳男又將農會帳戶提供給詐欺集團成員，並告知提款卡密碼，集團成員騙了2人，2人共匯12萬1995元，再由詐欺集團成員提領一空，以此方式隱匿特定犯罪所得、掩飾其來源。

法院審酌，陳男已有違反洗錢防制法案件，經判決有罪確定等前案紀錄，在前案中陳男因提供金融帳戶存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼予他人使用，而被判處有期徒刑3月。而陳男仍提供銀行帳戶及農會帳戶供詐欺集團詐騙財物，導致受損金額總計高達1160萬3026、12萬1995元，依幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，各判2年4月、7月，應執行有期徒刑2年8月。