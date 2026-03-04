傳拔王定宇中常委？　莊瑞雄：民進黨體制上難想像「那是票選的」

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

綠委王定宇3日遭週刊踢爆，與名媛劉怡萱過從甚密，進出對方香閨過夜，王定宇出面駁斥婚外情，並強調去年2月已離婚。隨後媒體報導指出，民進黨秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分，資深媒體人謝寒冰則稱這是派系鬥爭。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（4日）表示，扯遠了，人帥是非多。至於中常委資格部分，莊瑞雄說，中常委是票選出來的，要剝奪資格，在民進黨體制裡較難想像。

對王定宇事件，民進黨回應，相關事件當事人都有所說明，也呼籲從政同志，言行都需用更高標準自我規範。據了解，徐國勇得知此事後確實相當無奈也有動氣，對於記者致電詢問，徐僅表達，「這一題齁，我暫時沒有回應」。

至於傳言拔掉王定宇中常委職位部分，程序上中常委為民選，中評會主委賴瑞隆表示，目前尚未接獲任何相關訊息，且程序上而言，相關黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

資深媒體人謝寒冰認為，徐國勇傳出對王定宇又爆緋聞震怒，非常奇怪，如果確實有震怒，為何馬上就有人知道？顯然是有人放消息出來，這一連串都是操作，很明顯是鬥爭手法。

對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（4日）受訪時直言，「這個扯遠了」，人帥是非就比較多一點，他個人的感情事件，讓他個人去做回應就好。

至於王定宇中常委資格是否被剝奪？莊瑞雄說明，中常委是票選出來的，「你說剝奪他中常委的資格，這個我在民進黨體制裡面我比較難想像」，可能是外界對民進黨的黨職部分不解，如何取得身分或喪失身分，「不是外界所想像的如此」。

有關藍營對此事的相關攻擊，莊瑞雄指出，黨中央昨天也發出他們的看法，不管各個政黨，本來社會大眾對從政人物就會有比較高的要求，所以涉及到私人感情生活，要由本人來跟外界說明。

談及傳出總統兼黨主席賴清德對此不滿，莊瑞雄說，「昨天爆發，今天才中常會，所以都還沒有機會去談到這個」。