全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

▲全家抹茶季開跑，最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

抹茶控把握機會，全家便利商店「抹茶季」今（4）日起開跑，今年規模再升級，一口氣推出超過10款抹茶鮮食與飲品，橫跨霜淇淋、甜點、烘焙與茶飲，其中最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，風味更濃郁。

▲全家「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，風味更濃郁。（圖／業者提供）

全家表示，去年抹茶相關商品帶動整體業績成長近1成5，今年主打「大人系苦甜」與「多層次口感」。「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」在2024年銷量突破300萬支，今年升級回歸，採用100%日本直輸鹿兒島抹茶，並提高茶粉比例，風味更濃、苦韻更明顯，尾韻回甘，搭配焦糖蘇打風味霜淇淋，增添清爽層次。3月5日至7日期間，透過APP「隨買跨店取」，可享「霜淇淋5支188元」限時優惠。

▲同步有多款抹茶烘焙。（圖／業者提供）



除了霜淇淋，飲品與冰沙同步升級，「抹茶白玉酷繽沙」同樣選用伊藤園鹿兒島抹茶，加入Q彈白玉麻糬，口感與飽足感兼具，可依喜好加咖啡或牛奶調整風味，即日起至3月17日新品價59元。茶飲部分，Let’s Tea「厚濃靜岡抹茶拿鐵」也推出「第二杯10元」限定優惠。

甜點、烘焙方面，minimore推出「抹茶生甜甜圈」，主打鬆軟回彈口感；SOHOT炎選則以現烤「伊藤園抹茶甜甜圈」呈現外酥內軟的即食體驗，大福感十足的「濃韻抹茶Q堤」也同步上市。

另有抹茶千層蛋糕、生巧起司塔、蒙布朗布丁，以及與好丘合作的「蜂蜜海鹽乳酪抹茶貝果」等新品，營造完整日式抹茶氛圍。

▲全家即日起至3月17日，「抹茶季」指定甜點、蛋糕、麵包「任選第二件6折」。（圖／業者提供）

全家表示，即日起至3月17日，「抹茶季」指定甜點、蛋糕與麵包可享「任選第二件6折」。SOHOT炎選系列「任兩件再享88折」，期望在初春時節，以更完整的抹茶選擇滿足消費者的味蕾期待。

★7-ELEVEN 新推蕎麥茶

7-ELEVEN看準健康飲品與茶飲搭餐需求提升，自3月4日起在CITY TEA推出全新「黃金蕎麥茶系列」，一次推出「黃金蕎麥茶」、「黃金蕎麥奶茶」與「黑糖粿粉蕎麥茶」3款新品。系列飲品皆選用台灣蕎麥，透過焙炒帶出穀物自然香氣與清爽口感，並分別主打純茶、奶茶與咀嚼系飲品選擇，滿足不同飲用需求。

▲7-ELEVEN 推出全新蕎麥系列飲品。（圖／業者提供）

其中，「黃金蕎麥茶」主打清新麥香與輕盈茶感；「黃金蕎麥奶茶」將牛奶與穀物香氣融合，呈現順口風味；「黑糖粿粉蕎麥茶」則加入帶有黑糖香氣的Q彈粿粉，增加咀嚼口感。新品上市同步推出優惠活動，系列飲品享2杯99元，全台超過7,200家7-ELEVEN門市皆可購買。