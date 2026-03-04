　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

▲▼全家抹茶季開跑，最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，共超過10款抹茶鮮食與飲品。（圖／業者提供）

▲全家抹茶季開跑，最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

抹茶控把握機會，全家便利商店「抹茶季」今（4）日起開跑，今年規模再升級，一口氣推出超過10款抹茶鮮食與飲品，橫跨霜淇淋、甜點、烘焙與茶飲，其中最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，風味更濃郁。

▲▼全家抹茶季開跑，最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，共超過10款抹茶鮮食與飲品。（圖／業者提供）

▲全家「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，風味更濃郁。（圖／業者提供）

全家表示，去年抹茶相關商品帶動整體業績成長近1成5，今年主打「大人系苦甜」與「多層次口感」。「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」在2024年銷量突破300萬支，今年升級回歸，採用100%日本直輸鹿兒島抹茶，並提高茶粉比例，風味更濃、苦韻更明顯，尾韻回甘，搭配焦糖蘇打風味霜淇淋，增添清爽層次。3月5日至7日期間，透過APP「隨買跨店取」，可享「霜淇淋5支188元」限時優惠。

▲▼全家抹茶季開跑，最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，共超過10款抹茶鮮食與飲品。（圖／業者提供）

▲同步有多款抹茶烘焙。（圖／業者提供）

除了霜淇淋，飲品與冰沙同步升級，「抹茶白玉酷繽沙」同樣選用伊藤園鹿兒島抹茶，加入Q彈白玉麻糬，口感與飽足感兼具，可依喜好加咖啡或牛奶調整風味，即日起至3月17日新品價59元。茶飲部分，Let’s Tea「厚濃靜岡抹茶拿鐵」也推出「第二杯10元」限定優惠。

甜點、烘焙方面，minimore推出「抹茶生甜甜圈」，主打鬆軟回彈口感；SOHOT炎選則以現烤「伊藤園抹茶甜甜圈」呈現外酥內軟的即食體驗，大福感十足的「濃韻抹茶Q堤」也同步上市。

另有抹茶千層蛋糕、生巧起司塔、蒙布朗布丁，以及與好丘合作的「蜂蜜海鹽乳酪抹茶貝果」等新品，營造完整日式抹茶氛圍。

▲▼全家抹茶季開跑，最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，共超過10款抹茶鮮食與飲品。（圖／業者提供）

▲全家即日起至3月17日，「抹茶季」指定甜點、蛋糕、麵包「任選第二件6折」。（圖／業者提供）

全家表示，即日起至3月17日，「抹茶季」指定甜點、蛋糕與麵包可享「任選第二件6折」。SOHOT炎選系列「任兩件再享88折」，期望在初春時節，以更完整的抹茶選擇滿足消費者的味蕾期待。

★7-ELEVEN 新推蕎麥茶

7-ELEVEN看準健康飲品與茶飲搭餐需求提升，自3月4日起在CITY TEA推出全新「黃金蕎麥茶系列」，一次推出「黃金蕎麥茶」、「黃金蕎麥奶茶」與「黑糖粿粉蕎麥茶」3款新品。系列飲品皆選用台灣蕎麥，透過焙炒帶出穀物自然香氣與清爽口感，並分別主打純茶、奶茶與咀嚼系飲品選擇，滿足不同飲用需求。

▲▼7-ELEVEN「CITY TEA」推全新蕎麥系列飲品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 推出全新蕎麥系列飲品。（圖／業者提供）

其中，「黃金蕎麥茶」主打清新麥香與輕盈茶感；「黃金蕎麥奶茶」將牛奶與穀物香氣融合，呈現順口風味；「黑糖粿粉蕎麥茶」則加入帶有黑糖香氣的Q彈粿粉，增加咀嚼口感。新品上市同步推出優惠活動，系列飲品享2杯99元，全台超過7,200家7-ELEVEN門市皆可購買。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許維恩「切除雙乳」現況曝光！　健檢發現罹癌
趙少康轟鄭麗文「太不像話」　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例
黃立成狂虧損23億！　自嘲「自己剪頭髮」省錢
只撐45天！　TGA壓軸大作倒了
「金星女神」宣布重磅加盟！　悍將五韓援齊聚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

訓練家開搶！寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

酷澎火箭速配隔日到貨　集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」從熟食加料到質感特調

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

訓練家開搶！寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

酷澎火箭速配隔日到貨　集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」從熟食加料到質感特調

楊祐寧去年升格三寶爸　女兒對兒子「窒息的愛」爭寵當局外人

TRASH林頤原和愛妻遊歐一半！　無預警曝「重磅喜訊」粉嗨炸

派出所長「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：最嚴正態度完整調查

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

被診斷癌前病變！男經理白菜吃3年　醫一照驚：大腸變得粉粉嫩嫩

雪隧驚魂！休旅車追撞緩撞車　太依賴「輔助駕駛」惹禍

李貞秀恐遭提當選無效之訴　羅智強：陳水扁蔡英文都保障陸配參政

許維恩切除雙乳「瘦一圈」現況曝光　健檢發現罹癌…術後才知已1期

iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

外籍男「機上抽電子煙、摸空服員臀部」　華航：通報航警處理

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

消費熱門新聞

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

全家推出WBC限量周邊！咖啡整壺買1送1、應援美食優惠

寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

7-11取貨抽購物金「最多71元」

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級　同步推10款甜點麵包

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

酷澎集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」

快訊／萊爾富福袋「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　幸運門市曝

「必勝宮帽」3/5東京巨蛋外免費送！順澤宮過爐加持挺中華隊

摩斯推「棒球堡」應援WBC　達美樂重現「骰到6披薩盒」再送馬芬

更多熱門

相關新聞

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

全家近期推出「Fa點大兌點」活動，從1000點、2000點到20000點分級兌換，品項橫跨飲料、零食、冰品、冷凍正餐、生鮮蔬果、質感禮盒到生活用品，幾乎把一天三餐與居家所需一次包辦，讓點數真正用在刀口上。

全家推出WBC限量周邊！咖啡整壺買1送1、應援美食優惠

全家推出WBC限量周邊！咖啡整壺買1送1、應援美食優惠

超商開工優惠！7-11今起咖啡買8送8、全家買1送1

超商開工優惠！7-11今起咖啡買8送8、全家買1送1

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

全家挺經典！最強後援補給戰

全家挺經典！最強後援補給戰

關鍵字：

全家抹茶季霜淇淋

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面