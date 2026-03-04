阿聯酋航空首架杜拜疏散返台航班出發　下午4時抵達桃機





▲阿聯酋航空EK366航班已從杜拜起飛，預計下午3時58分抵達桃園機場第二航廈。（圖／取自flightaware網站）

記者周湘芸／台北報導

美伊衝突未停歇，中東多國持續關閉領空，導致中東及歐洲航線紛紛停飛及改道，其中，阿聯酋航空、阿提哈德航空昨天已有少數航班陸續復飛，據了解，首班從杜拜返回台灣航班將於今天下午約4時抵達桃園機場。

中東情勢持續升溫，加上杜拜機場遭受波及，多家航空公司暫停或調整中東及歐洲航線。觀光署截至昨晚統計，仍有46團旅行團、1,240人尚未返國，其中，原預計經杜拜轉機有42團、1,144人，旅行社已安排搭乘其他航線或搭乘內陸交通工具（飛機或火車）至可直飛返台航點。另有4團、96人滯留杜拜，待機場開放即會安排旅客返台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前有經營台北航線的阿聯酋航空及阿提哈德航空昨天已陸續復飛航班，據了解，阿聯酋航空首班返台疏散航班已出發，預計今天下午4時抵達桃園機場。

根據桃園機場航班資訊，阿聯酋航空EK366航班今天凌晨3時51分已從杜拜起飛，預計下午3時58分抵達桃園機場第二航廈。

阿聯酋航空官網也公告，由於該地區的領空關閉，直至3月4日晚間11時59分（台灣時間3月5日凌晨3時59分）所有往返杜拜的已排定航班將暫停營運，並將繼續營運有限數量的旅客返國和貨機航班。

▲阿聯酋航空首架返台航班預計下午抵台。（圖／取自桃園機場網站）

阿提哈德航空則指出，今天台北往返阿布達比2班次持續取消，針對台北航線目前尚未安排恢復，預計台北時間明天（5日）晚間6時前的班機皆為取消，晚間6時後出發的班機仍不確定，會隨時滾動調整安排疏散班機。