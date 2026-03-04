警政署長張榮興現身嘉義燈會　化身「反詐大聲公」守護民眾荷包

▲ 警政署長張榮興現身嘉義燈會，發放加菜金，並化身「反詐大聲公」守護大家荷包。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

璀璨奪目的「2026台灣燈會」於昨（３）日在嘉義縣政特區盛大點燈！為了讓民眾逛得安心，警政署長張榮興特別親赴嘉義縣警察局，化身「最強應援隊長」慰勉辛苦的警察同仁，並頒發獎勵金（加菜金）肯定大家時隔 8 年再度承接全國性任務的辛勞。

嘉義縣警察局本次精銳盡出，動員全縣 6 個分局並劃分 6 大分區。燈會期間預計每日投入約 800 人次警力、60 人次民力，整個展期動員警力高達 1 萬人次。署長強調，警察的首要任務是確保民眾的人身與財物安全，現場更設有「機動派出所」，隨時準備好為大家服務。

除了維安，署長更走進警廣「廣播小屋」大聊防詐妙招。針對近期猖獗的「假冒發票中獎」郵件，署長提醒大家：詐騙集團會偽造「悠遊付」或政府信件誘騙個資。署長與嘉義縣長翁章梁及同仁們特別手持繽紛標語，呼籲賞燈民眾：「不明連結不點擊」、「中獎通知不會要求信用卡資料」。

張署長溫馨叮嚀，民眾賞燈之餘若有疑慮，請即刻上「165 打詐儀錶板」查詢，別讓領獎的喜悅變成錢包的哀傷，確保大家都能「開開心心賞燈，平平安安回家」。