別被戀愛腦沖昏頭！「真命天子」還是「錯的人」？這4大指標幫你理性斷捨離

▲▼感情,戀愛,真命天子,理性,斷捨離。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲熱戀期容易讓人盲目。日本網站《Trill》建議透過價值觀、言行一致性等四大關鍵指標，理性判斷對方是否為真正的命定之人。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

「我愛你至死不渝！」這種話雖然浪漫，但多數人往往只是當下氣氛使然。日本網站《Trill》文章中提到，要判斷對方是否能共度一生，從來都不是件容易的事。在戀愛初期的熱戀階段，大腦分泌的荷爾蒙常讓人處於亢奮狀態，如果你正覺得自己被某種神祕力量吸引，認定對方就是「真命天子」或「真命天女」，甚至已經在考慮結婚，請先冷靜下來沖個冷水澡吧！投入戀愛固然美好，但若只憑一股衝動就決定終身大事，其實非常危險。以下整理出幾個關鍵指標，幫助你判斷對方是否真的是那位「對的人」。

關鍵一：價值觀與信念是否契合

根據《Trill》文章報導，基本的價值觀與信念是否一致，是兩人能否長期交往、共築未來的核心條件。

所謂的價值觀包括：

1、對子女教養與規則的觀念。
2、家事分擔與家庭責任的分配。
3、金錢觀（包含開銷分配與理財習慣）。
4、生活品質與整潔習慣。
5、社交生活與家庭關係的拿捏。
6、以性生活為核心的親密互動。

▲▼感情,戀愛,真命天子,理性,斷捨離。（圖／取自免費圖庫pexels）

而基本的信念則包含：

1、宗教信仰。
2、倫理與道德觀。
3、對政治及文化議題的看法。

大多數伴侶在交往久了之後，常會因為金錢、性生活、小孩教育或時間規劃而產生衝突；能走得長久的伴侶，通常價值觀較為相近，或者至少能找出調整彼此差異的溝通方式。

▲▼感情,戀愛,真命天子,理性,斷捨離。（圖／取自免費圖庫pexels）

關鍵二：觀察對方對待他人的方式

觀察對方平時如何對待朋友、親戚或同事，是否保有體恤與關懷？對待貓狗等動物的態度又是如何？特別要注意的是，對方對餐廳服務生是否傲慢無禮？如果他在這些場合表現得不尊重他人，很可能在未來的某一天，他也會用同樣的態度對待你。

關鍵三：言行是否一致

無論對方口頭上說得再動聽，行為才會反映出真實的內心。他是否口口聲聲說你最重要，卻經常為了跟朋友出去玩而爽約？或者總是以工作當藉口，把你排在清單的最後順位？如果在生日、情人節等重要日子都不願意相聚，事後也沒有任何補償表示，或許這段關係就需要重新評估。

▲▼感情,戀愛,真命天子,理性,斷捨離。（圖／取自免費圖庫pexels）

關鍵四：身邊朋友的評價

當你的大腦被戀愛荷爾蒙占領、無法做出理性判斷時，好朋友們通常能以旁觀者的清醒角度觀察你的另一半。試著聽聽朋友們客觀的意見，雖然最終做決定的人是你自己，但信任的好友所給出的忠告，絕對值得參考與深思。

在熱戀期，我們即便察覺對方有些問題，也常會選擇視而不見，甚至忽視朋友的提醒，只顧著把心中的理想形象套在對方身上。然而，若是做出錯誤的判斷，最後痛苦的還是你自己。建議將以上四個指標納入考量，謹慎評估任何與對方相關的資訊，與其耗在錯誤的人身上，不如適時放手，才不會錯過與真正「命定之人」相遇的機會。

日媒揭露男人認真時的「三種轉變」：把妳排進未來才是真愛

日媒揭露男人認真時的「三種轉變」：把妳排進未來才是真愛

日本網站《Trill》近期分享了觀察「本命對象」的三大指標，幫助女性辨別對方是否真的動了真情。文章指出，男性的誠意並不取決於浪漫的口號，而是會反映在生活的優先順位、對未來的具體規劃以及面對困難時的擔當，透過這些行為細節，就能看出他是否已將妳視為生命中不可或缺的存在。

社群瘋傳「48小時法則」：冷戰不超過兩天！

社群瘋傳「48小時法則」：冷戰不超過兩天！

約會新趨勢「透明化交友」！拒絕曖昧與情緒內耗　第一次約會就直說想要什麼

約會新趨勢「透明化交友」！拒絕曖昧與情緒內耗　第一次約會就直說想要什麼

你以為的愛恐是「焦慮型依戀」！

你以為的愛恐是「焦慮型依戀」！

跟「沒邊界感的人」相處身心俱疲？

跟「沒邊界感的人」相處身心俱疲？

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

