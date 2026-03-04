3千株樹苗大放送！屏東千禧公園植樹傳愛　全民為地球種希望

▲屏東市公所3月7日在千禧公園舉辦植樹活動。（圖／去年活動照，市公所提供)

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所將於3月7日上午在千禧公園舉辦「植樹傳愛‧屏東好物」植樹節活動，邀請市民攜家帶眷種樹護林、逛市集，以實際行動提升城市綠覆率，為環境永續與淨零碳排注入更多希望。

活動當天將由屏東市長周佳琪帶領與會者，在千禧公園周邊共同種下光蠟樹，為城市增添新綠意。現場也準備六種共1,000株樹苗，包括台灣肖楠、月橘（七里香）、蘭嶼羅漢松、小葉厚殼樹、枯里珍及厚葉石斑木，另有八種共2,000株小盆栽，包含觀音蓮、柏金金鑽、銀龍、長壽花、馬利鞍、火狐狸、綠孔雀竹芋與小山竹芋，開放民眾排隊領取，每人限領一株，送完為止。

為提升參與樂趣，現場亦安排專業教師進行創意盆栽DIY教學，推出「蝶谷巴特創意作品結合觀葉植物」、「山嵐指間 肉組藝」及「室內外小型盆栽教學」三大主題，共計300個名額，歡迎有興趣民眾現場報名體驗手作樂趣。活動同時結合在地農特產品展售市集，展售新鮮蔬果與優質農產，讓市民在種樹之餘，也能支持屏東好物。

周佳琪市長表示，全球暖化已是全民關注的重要議題，城市植樹不僅刻不容緩，更是減碳、降溫與淨化空氣的有效方式。她特別感謝屏東市民代表會及林業及自然保育署屏東分署的大力支持，使市公所每年都能透過植樹節活動號召民眾參與種樹與護樹行動，逐步增加城市綠化覆蓋率。

她呼籲市民朋友以實際行動守護土地，透過植樹提升碳吸收能力、減少碳排放，為環境永續與地球碳匯盡一份心力，讓屏東成為更宜居、更綠意盎然的城市。