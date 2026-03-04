台南市私校新生入學線上登記3／18開跑　超額3／22公開抽籤

▲台南市115學年度私立國中小新生入學線上登記3月18日上午10時起開放辦理。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市115學年度私立國民中小學新生入學作業將於3月正式展開，家長須於3月18日（星期三）上午10時起至3月21日（星期六）中午12時止，至「國中小新生登記報到系統」完成線上登記。若登記人數超過各校核定招生名額，將於3月22日（星期日）上午9時30分辦理公開抽籤；若未超額，完成登記者將全數錄取。

市長黃偉哲表示，為保障家長選擇權與學生就學權益，各校不得以智力測驗、學業成就測驗、面談或其他方式作為登記、抽籤或錄取依據篩選學生，也不得拒絕學生登記。市府已責成教育局全程督導各校辦理登記及抽籤作業，確保程序公開透明，落實公平原則。另提醒每名學生僅限登記一校，昭明國中則仍以該校學區為限。

教育局長鄭新輝指出，推動數位登記及報到機制，不僅減輕學校行政負擔，也讓家長不受時間與空間限制即可完成入學手續，整體流程更為公開透明。若各校於報到截止後仍有缺額，將依招生計畫公告辦理第二階段線上報到，依序錄取至額滿為止。

教育局強調，如發現不當招生或拒絕登記情形，家長可撥打檢舉專線（06-3901249）反映，教育局將立即派員了解與處理，確保每位學生受教權益不受影響。相關入學詳細期程，可至新生登記報到系統下載參閱。

在少子化浪潮下，招生程序更須講求公平與透明。市府表示，透過制度化與數位化雙軌並行，讓入學回歸本質，簡單、公開、沒有灰色地帶。