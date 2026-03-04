　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市私校新生入學線上登記3／18開跑　超額3／22公開抽籤

▲台南市115學年度私立國中小新生入學線上登記3月18日上午10時起開放辦理。（記者林東良翻攝）

▲台南市115學年度私立國中小新生入學線上登記3月18日上午10時起開放辦理。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市115學年度私立國民中小學新生入學作業將於3月正式展開，家長須於3月18日（星期三）上午10時起至3月21日（星期六）中午12時止，至「國中小新生登記報到系統」完成線上登記。若登記人數超過各校核定招生名額，將於3月22日（星期日）上午9時30分辦理公開抽籤；若未超額，完成登記者將全數錄取。

市長黃偉哲表示，為保障家長選擇權與學生就學權益，各校不得以智力測驗、學業成就測驗、面談或其他方式作為登記、抽籤或錄取依據篩選學生，也不得拒絕學生登記。市府已責成教育局全程督導各校辦理登記及抽籤作業，確保程序公開透明，落實公平原則。另提醒每名學生僅限登記一校，昭明國中則仍以該校學區為限。

教育局長鄭新輝指出，推動數位登記及報到機制，不僅減輕學校行政負擔，也讓家長不受時間與空間限制即可完成入學手續，整體流程更為公開透明。若各校於報到截止後仍有缺額，將依招生計畫公告辦理第二階段線上報到，依序錄取至額滿為止。

教育局強調，如發現不當招生或拒絕登記情形，家長可撥打檢舉專線（06-3901249）反映，教育局將立即派員了解與處理，確保每位學生受教權益不受影響。相關入學詳細期程，可至新生登記報到系統下載參閱。

在少子化浪潮下，招生程序更須講求公平與透明。市府表示，透過制度化與數位化雙軌並行，讓入學回歸本質，簡單、公開、沒有灰色地帶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許維恩「切除雙乳」現況曝光！　健檢發現罹癌
趙少康轟鄭麗文「太不像話」　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例
黃立成狂虧損23億！　自嘲「自己剪頭髮」省錢
只撐45天！　TGA壓軸大作倒了
「金星女神」宣布重磅加盟！　悍將五韓援齊聚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團　力挺台灣隊

台南火車站前廣場改造進入第2階段　3／6深夜封路改新動線

繳稅期將至　花蓮稅務局提醒拍賣不足清償欠稅...持續追繳

台南再戰東京食品展　黃偉哲親率團拚訂單再突破

3千株樹苗大放送！屏東千禧公園植樹傳愛　全民為地球種希望

台南市私校新生入學線上登記3／18開跑　超額3／22公開抽籤

7旬翁夜騎散心體力不支路倒　內埔警即時關懷陪伴

河豚坐鎮！嘉義燈會回收竹籤大變身　危險垃圾變「藝術防禦刺」

台南鹽水蜂炮徹夜響　175名清潔人員清晨進場清出22.5噸垃圾

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團　力挺台灣隊

台南火車站前廣場改造進入第2階段　3／6深夜封路改新動線

繳稅期將至　花蓮稅務局提醒拍賣不足清償欠稅...持續追繳

台南再戰東京食品展　黃偉哲親率團拚訂單再突破

3千株樹苗大放送！屏東千禧公園植樹傳愛　全民為地球種希望

台南市私校新生入學線上登記3／18開跑　超額3／22公開抽籤

7旬翁夜騎散心體力不支路倒　內埔警即時關懷陪伴

河豚坐鎮！嘉義燈會回收竹籤大變身　危險垃圾變「藝術防禦刺」

台南鹽水蜂炮徹夜響　175名清潔人員清晨進場清出22.5噸垃圾

楊祐寧去年升格三寶爸　女兒對兒子「窒息的愛」爭寵當局外人

TRASH林頤原和愛妻遊歐一半！　無預警曝「重磅喜訊」粉嗨炸

派出所長「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：最嚴正態度完整調查

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

被診斷癌前病變！男經理白菜吃3年　醫一照驚：大腸變得粉粉嫩嫩

雪隧驚魂！休旅車追撞緩撞車　太依賴「輔助駕駛」惹禍

李貞秀恐遭提當選無效之訴　羅智強：陳水扁蔡英文都保障陸配參政

許維恩切除雙乳「瘦一圈」現況曝光　健檢發現罹癌…術後才知已1期

iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

外籍男「機上抽電子煙、摸空服員臀部」　華航：通報航警處理

【心理準備0分】寶寶人生第一站說來就來！爸媽當場嚇到石化XD

地方熱門新聞

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

台灣燈會開燈　拉高維安層級

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

中壢監理站聯合稽查　把關幼學童乘車安全

機捷3/10起新增三站進出自行車

體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

竹山警發放喔熊臺灣燈會提燈宣導交通安全

嘉義興安派出所新任所長李治民正式履新

新悦花園酒店劉映雪奪台灣觀光金獎

金門東碇守備隊士官營區身亡

馬鳴山鎮安宮遶境　吃飯擔凝聚庄頭情感

桃捷3/10起增開三站自行車進站　便利「鐵馬旅遊」

更多熱門

相關新聞

台南鹽水蜂炮徹夜響175名清潔人員清晨進場清出22.5噸垃圾

台南鹽水蜂炮徹夜響175名清潔人員清晨進場清出22.5噸垃圾

台南鹽水蜂炮3日晚間震撼登場，數十萬人潮湧入小鎮，炮聲徹夜未歇，街頭巷尾滿是炮屑與垃圾。為讓市容儘速恢復整潔，台南市環保局4日清晨5時多即啟動清理機制，調派約175名清潔人員及各式車輛機具全面進駐展開作業，搶在上午9時前清出約22.5公噸垃圾，以最高效率完成復原任務。

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

高鐵因地震「列車暫停途中」　台中至左營間延誤

高鐵因地震「列車暫停途中」　台中至左營間延誤

守護市民健康！台南私劣菸酒查緝績效勇奪全國第二

守護市民健康！台南私劣菸酒查緝績效勇奪全國第二

關鍵字：

台南新生入學線上登記抽籤

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面