生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹山紫南宮「呷平安丁酒」來了！10萬料理包大方送　民眾冒雨塞爆

▲▼ 竹山紫南宮舉辦「呷平安丁酒活動」。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲竹山紫南宮舉辦「呷平安丁酒活動」。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

竹山紫南宮馬(丙午)年「呷平安丁酒活動」於4日（農曆正月十六日）上午9時，在紫南宮水濂瀑布前停車場開始發送，儘管氣溫驟降、持續漂著細雨，現場民眾仍熱情不減，舉著傘、穿著雨衣、扶老攜幼排成長長人龍依序領取廟方準備的丁酒雞肉料理包，估計將吸引十萬人潮。

紫南宮主委莊秋安偕南投縣長許淑華、立委游顥一起敲鑼宣告活動開跑，他表示今年為信眾準備卜蜂公司特製紫南宮風味的丁酒冷凍料理包，一份料理包約為兩人共食的份量，備妥超過10萬份、讓到場民眾都能領到、帶回家與家人或朋友共同分享紫南宮福氣，別擔心，現場也為吃早齋或素食的信眾提供素食料理，也感謝天公作美、讓活動順利進行。

▲▼ 竹山紫南宮舉辦「呷平安丁酒活動」。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲紫南宮主委莊秋安（中）偕南投縣長許淑華（右）、立委游顥（左）一同發放。

而春節甫於昨天元宵節落幕，莊秋安透露，過年約7天期間，信眾的香油錢和添油香金額即超過5000萬元，借還金部份尚在統計，但初估也高於往年。

南投縣長許淑華表示，「呷平安丁酒」從早期傳統，演變成地方一年一度的盛事，也為地方觀光人潮帶來非常大的助力，希望藉由這個活動，讓大家都能夠被好的福氣圍繞一整年、平安順利。

▲▼ 竹山紫南宮舉辦「呷平安丁酒活動」。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲▼ 竹山紫南宮舉辦「呷平安丁酒活動」。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲▼ 竹山紫南宮舉辦「呷平安丁酒活動」。（圖／記者高堂堯攝，下同）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

