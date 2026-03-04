　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／人大代表政協委員　「提案」「議案」「建議」大不同

▲大陸全國人大代表及政協委員的提案建議權。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

▲大陸全國人大代表及政協委員的提案建議權。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸2026兩會今（4）日下午由全國政協會議率先登場，在兩會期間，往往會出現不少人大代表和政協委員透過媒體發聲，主張其在某個面向提出的「提案」、「建議」，甚至是聯合提交的「議案」，成為「中國特色社會主義民主政治」的重要象徵，代表在「民意」基礎上為人民服務的精神和權利義務。

▲大陸全國人大代表及政協委員的提案建議權。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

據了解，全國人大代表可提出「建議」和「議案」，其中，建議（包括批評和意見）是各代表在不同領域上對工作上的看法和提出的改進措施，可由一名代表單獨提出，也可聯名行使該職權。

人大代表提出建議後，可經由常委會交付各工作組整理後交由相關國家機關單位，在一定時間內研究處理，並採取書面的形式回覆。此做法雖不具有法律強制性，但具備法定約束力的辦理程序，政府機關部門必須認真對待並回覆，如果代表對答覆不滿意，可以要求重新辦理。

至於「議案」則是較為嚴謹的法律「制定修改」、審批預算或重大人事任免等人大委員職權，必須由一個代表團或30名以上代表在規定時間內聯名提出，要有案由、依據和具體方案，若是法案還得附上草案。

議案提出後，經由主席團決定是否列入議程，列入後交付各代表團或相關專門委員會審議，最終交由全體代表大會投票表決。表決通過即生效，形成法律或決議。

▲大陸全國人大代表及政協委員的提案建議權。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

政協委員由於是中國共產黨領導下的「愛國統一陣線」各政團組成，職能在於進行政治協商、監督民主和參政議政，並不具備國家權力，因此，政協委員只能「提案」，不能提出具有制定法律意義的「議案」。

政協委員的提案可由一人提出，也可聯名提出，若是由黨派或團體提出，會更受相關單位重視。提案提出後，會交付提案委員會審理，若立案會移交給有關單位的「黨政部門」辦理，未立案則可能轉為「意見」或撤銷，最終，承辦單位需書面回覆提案委員或團體組織。

值得注意的是，政協委員的「提案」不具備法律效力，也不能強制政府單位執行，然而，政府機關的黨政部門對於重大事項提案卻會「詳細參酌」，成為其政策決策的關鍵考量點之一，大陸相關重大國家發展政策，如空污治理等，背後往往有政協團體提案的影子參與其中。

2026兩會／人大代表政協委員　「提案」「議案」「建議」大不同

2026兩會人大政協兩會提案議案建議法律

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

