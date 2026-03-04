連吸7毒開賓士害1死6傷！恐怖喪屍國中門口前逆飆　判囚12年7月

▲新竹男子彭柏超毒駕造成1死6傷的慘劇。二審重判12年7月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹男子彭柏超，2024年9月間，在1天內連續吸食包含海洛因在內的7種毒品，開著賓士車上路。彭男在行經虎林國中時，還邊開車邊吸食「喪屍煙彈」，最後一路「蛇行逆向」，撞上校門前的多部機車，造成1死6傷的慘劇。一審國民法官將他重判有期徒刑12年7月，案經上訴，高等法院4日二審駁回上訴，維持12年7月的重刑。可上訴。

現年35歲的彭男，高中畢業後就沒有工作，一直以來都是販毒維生，也因此多次進出監獄。案發當年1月間，他才因為毒品案件刑滿出獄，出獄僅8個月，就因為本案再度入監。

判決指出，彭男在2024年9月15日下午起，到隔天16日中午為止，先後施用第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品硝甲西泮、愷他命與去甲基愷他命、美托咪酯、依托咪酯，總計7種毒品。但他仍執意駕駛賓士車上路，並在路上繼續吸食「喪屍煙彈」。

下午4點26分，彭男一路蛇行、超速，到了虎林國中前，更因為毒品的影響，直接開到對向車道，撞上多部機車。其中一名要來載孫女下課的鍾姓婦人，當場被撞飛慘死，另外也有多人因此受傷。警方隨即到場逮捕彭男，檢方聲請羈押獲准，並依照「毒駕致人於死罪」對彭男提起公訴。

一審由新竹地院國民法官審理，國民法官認定彭男符合自首減刑要件，因此予以減刑，判處彭男有期徒刑12年7月。案件上訴第二審，高等法院審理後，認為原審認定事實、適用法律並無違誤，再加上彭男仍未賠償家屬，因此駁回上訴，維持原刑度。彭男還押時，記者詢問他有無意願賠償被害人，但他不願回答，還押看守所。

▼男子駕賓士車在國中前衝撞多部機車，釀1死6傷。（圖／民眾提供）