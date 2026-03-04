鄭麗文上任後二換政黨主視覺　國民黨新意象：藍白碰拳「紅天空」

▲國民黨最新主視覺。（圖／國民黨臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新主視覺「一片紅」設計曝光，並藍白色的拳頭相碰構成台灣，打上黨主席鄭麗文宣示的「締造和平、幸福前行」。國民黨文傳會副主委尹乃菁對此表示，設計以青天白日滿地紅發想，國民黨是創建中華民國政黨，以國旗做為視覺設計再自然不過。

鄭麗文在去年11月上任後，中央黨部曾換過一次主視覺，當時以「努力進前、藍天再現」為主軸，象徵總理孫中山路線，以及力拚2028重返執政的決心。

而鄭麗文至今上任超過三個月，又再一次更換主視覺，「締造和平、幸福前行」代表希望替台灣締造和平的決心。

尹乃菁介紹，台灣是藍白的拳頭相碰來構成，平時打招呼時，互相加油打氣時，拳頭相碰代表著友好、互助、團結，其中一個設計細節，象徵女生、男生，代表的是眾人，而葉子則是橄欖枝，表示在台灣這塊土地上相互幫助，眾人為了共同的目標，幸福前行、締造和平。

「藍白碰拳」是否為「藍白合」之意？尹乃菁則說，大家有很多這方面的想像力，但這是青天白日滿地紅的元素，在形象Logo設計上，必然要有些構造和顏色安排，青天白日也恰巧是國民黨跟民眾黨的顏色，歡迎民眾各自發揮想像。

關於紅色在設計上有很高的占比，尹乃菁說，紅色代表喜慶、熱情、團結，且國旗主色青天白日滿地紅就是紅色，大家太有想像力了，太受到大陸方面加強各種意識形態認知的作用，所以會覺得紅色好像代表中國共產黨、中華人民共和國的顏色，但為何要把這麼簡單的顏色主導權，放在莫須有的意識形態上？過年期間，大家不是很喜歡穿紅色嗎？在節慶時，不是都很喜歡穿紅色嗎？紅色是中華民國的國旗主色，國旗的紅色也代表熱情、希望、熱血，是明亮、帶給大家希望的顏色。