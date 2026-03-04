陸撤僑列入台胞證！我方稱「有風險」　國台辦批民進黨：泯滅人性

▲ 大陸國台辦發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部撤離位於伊朗、以色列中國公民，包括列入持有台胞證台灣人也可申請登記撤離，對此我方提醒「不要上賊船、有風險」。大陸國台辦發言人張晗今（4）日回應，台灣同胞是中國公民，更是骨肉鄉親，無論身在何處遇到困難，偉大祖國都是廣大台胞的堅強後盾。「「事關台灣同胞安危的緊要關頭，民進黨當局仍一味政治操弄，喪失良知，泯滅人性。」

大陸國台辦今4日舉行例行記者會，有記者提問，「以色列對伊朗發動軍事行動，外交部和我有關使領館發佈通知，提醒包括台灣同胞在內的中國公民盡快撤離，需要撤離的台胞可以進行登記，民進黨指出台胞找大陸方面撤離有風險？」

張晗指出，台灣同胞是中國公民，是我們的骨肉天親。從利比亞、也門、蘇丹撤僑，到巴以衝突爆發和海外台胞遭遇颱風、地震等危險，我們都與當地台胞保持密切聯繫，及時提供協助。我們將一如既往，採取一切必要措施保護包括台灣同胞在內的中國公民安全。台胞需要協助，可隨時聯繫中國駐當地使領館，也可撥打12308保護熱線。無論在什麼地方，遇到什麼困難，偉大祖國都是廣大台灣同胞的堅強後盾。

張晗強調，「事關台灣同胞安危的緊要關頭，民進黨當局仍一味政治操弄，喪失良知，泯滅人性。他們最害怕見到的就是兩岸一家親患難見真情，竭力將政治圖謀置於民眾生命安危之上，其冷血與自私暴露無遺，必將遭到廣大台灣同胞的堅決反對。」

中東軍事緊張情勢升高，我外交部政務次長吳志中昨3日表示，滯留中東地區的僑胞約200人，大部分的國家都並沒有撤僑的計畫，因此還是以最安全的情況下留在當地，等到空域開放再適當離開。

台灣安全單位官員日前與表示，台灣人員早安排避難，伊朗跟中國軍事合作緊密，不要笨到讓西方世界以為台灣跟中國是一夥的，「提醒國人不要誤上賊船，以免帶來自身風險」。

外我交部再次呼籲，國人如在以色列、伊朗或中東地區有任何安全疑慮或撤離需求，請直接聯繫我各駐外館處。外交部及駐外館處將持續密注情勢，隨時準備提供一切必要協助。

國人倘在以色列及伊朗等衝突地區遇急難或緊急事故，請撥打以下專線：我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；在伊朗如遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。