童仲彥痛批王定宇「不認錯也不敢認愛」　爆曾為挺他得罪賴清德往事

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王定宇遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱共築愛巢。王定宇3日澄清，已於去年2月底跟前妻協議離婚。對此，昔日戰友、前民進黨議員童仲彥痛批，王定宇犯錯了不只不誠實認錯，更沒勇氣勇敢認愛，一直講到老婆幹嘛？「爽是你在爽，痛你在假痛」。他更自爆過去跟王定宇的往事，甚至為挺王定宇跟賴清德拚立委初選，得罪了賴清德。

不意外王定宇被爆料 政治人物裡的假掰就是他

童仲彥在節目《阿童之聲》表示，王定宇這次爆發奪人小三事件，自己一點也不覺得意外，王定宇的回答，自己更不覺得意外，在2006年開始主持政論節目就認識王定宇，自己覺得政治人物裡的假掰、心機、算計最厲害的就是王定宇。

童仲彥表示，人非聖賢，孰能無過，但是犯錯了就認，但王定宇犯錯了不只不誠實認錯，更沒勇氣勇敢認愛，一整個記者會過程一直講到老婆幹嘛？關老婆什麼事？還一直強調這不是快樂的事，真的在誤導的就是你王定宇，「爽是你在爽，痛你在假痛」，像個男人自己做得自己承擔，跟老婆離婚就離婚，說政治人物的私生活應該被尊重，為什麼要一直扯老婆出來？

童仲彥直言，如果自己在現場就要來問「王定宇你愛不愛這個女孩」？有感情為什麼不敢認？現在心裡還在想著政治生涯、立委大位，王定宇交了新女友，自己也祝福，但就勇敢認愛不要再扯老婆，這真的是比扯鈴還扯。

童仲彥提到，王定宇還說富商帶風向、刻意誤導檢調偵辦、不做政治操作，但前面自己講了一大堆就是王定宇用家人做政治操作，自己也要問王定宇對法律這麼熟的人，法律罪名要成立有哪些要件，富商去帶這個風向就會有效嗎？是認為現在司法都被媒體風向引導嗎？被人家指稱有感情事件，既然是婚外就勇敢承認，還來扯這個富商幹嘛？

童仲彥痛批，所以到底有沒有競選背心都在那？到底有沒有出入？不要扯來扯去，到現在真的是胡亂的亂講，真的是沒有辦法接受，為什麼自己要這麼嚴厲批評王定宇？因為自己等很久了，做人不能這樣。

批王定宇收割型政治人物 民進黨會敗就是有這種人

接著，童仲彥提到過往跟王定宇靜坐抗議「反油電雙漲」，整個場地的安排、跟中正一的溝通是自己負責的，但王定宇對外宣傳是他號召的，中午晚上落跑去上節目，自己則跟蔡易餘從頭到尾坐到底，還為了怕蔡易餘被打，自己鎖喉警察被判拘役50天，王定宇都會上節目講得好像是他做的，就是屬於一個收割型的政治人物。

童仲彥更自爆，王定宇也要問看看「當初你要上節目，童仲彥是挺你挺到怎樣」？2006年自己跟王定宇會主持節目，王定宇是固定來賓，當時王在想的是跟賴清德在台南拚立法委員的初選，那時候自己挺王定宇挺到在節目幾乎是天天批評賴清德，自己對賴清德其實並不認識，只為了要挺兄弟，自己是因為王定宇去得罪了賴清德，結果後來賴清德過關了有打電話感謝王定宇，自己也說蠻有風度的，但不知道自己力挺的大哥竟是這樣。

童仲彥強調，自己在「在裡面關進修」的時候，有關心的就是蔡易餘，王定宇好像遇到鬼，之前自己為了王定宇得罪賴清德，為了王定宇說要跟賴清德拚立委初選，到後來卻說他很低級，今天自己沒有罵王定宇就不叫阿童知道嗎？民進黨現在會敗，就是有王定宇這樣的政治人物。

▼童仲彥。（圖／資料照）

