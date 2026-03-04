幫太子集團保管1160萬　知名律師接案14天衰涉洗錢案被起訴

▲太子集團旗下天旭國際主管辜淑雯找知名律師處理公司解散事務，意外連累律師成被告。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署4日偵結起訴太子集團洗錢案，62名被告中赫見曾是主任檢察官的知名律師，檢調查出陳姓律師在太子案爆發後，幫集團保管現金1160萬元，依洗錢罪嫌提起公訴；陳喊冤表示，僅受委任幫未被美國公告制裁的天旭公司處理解散資遣事務，第一時間請求北檢監管資產，在天旭遭偵辦後交出保管款項，無奈遭北檢誤會，將在法院審理中捍衛清白。

根據檢方調查，陳姓律師涉嫌在明知太子集團遭美國起訴後，經其他律師同道轉介，接受太子集團旗下天旭國際公司委任，代為保管集團出售3輛豪車所收取的訂金等款項，總共1160萬元現金，都放在律師事務所辦公室內，直到檢警調發動搜索約談行動，陳姓律師才陳報繳回這些犯罪組織的不法資金。

陳姓律師解釋，他是在10月20日接到天旭國際的主管辜淑雯委任，協助辦理天旭公司解散、資遣員工並辦理101辦公室解約，因當時美方公告並點名制裁對象沒有天旭，加上辜淑雯掛保證，所以同意委任，主動即時向北檢陳報辦理停業事宜。11月4日本案爆發，隔天就將代管款項交出，整個過程僅歷時14天。

陳姓律師對遭到北檢誤會涉及洗錢感到無奈，並發出聲明強調清白。以下為聲明全文：

一、本人對於檢方偵辦犯罪之辛勞與決心，全力支持。自執業以來，一貫秉持守法精神與司法協力之態度，且在本案中，也是堅守維護司法與正義之態度，並且認為律師也有發現真實與協助保全證據的職責，以此立場來承辦本案的。為澄清本人絕無洗錢，將在未來司法程序捍衛清白，特為此聲明。

二、 接案過程：本人是在114年10月20日當天中午，偶然經其他律師臨時轉介，始於當晚與天旭公司辜姓主管見面諮詢，此次係本人與該公司人員首度接觸，此前從無認識，轉介之律師與辜姓主管均稱該公司係正當經營，並非受制裁公司，且僅需處理停業解散事宜，本人乃言明如受司法調查必須全力配合，亦獲辜姓主管當場允諾保證，始同意接受委任。

三、 處理經過僅14日：本人於受委任處理停業後，即主動於10月27日具狀予北檢，向檢察官陳報刻正處理天旭公司停業資遣員工等事宜，並明確表達請求在檢察官監控下進行停業解散及資產處置；翌(28)日再度具狀，請求檢察官開庭給予本人陳述處理停業細節的機會，但均未獲得回應。整個保管過程款項均一直完整保存於保管箱內，從未動用。 尤其11月4日本案爆發，本人爲協助檢調釐清事實，立刻具狀陳報北檢，並同步將代保管之款項主動交付承辦調查官。

四、 善盡司法協力：本人處理過程，實係致力於善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，故採取高標準之主動陳報作為，最終亦確實保全款項，詎料仍因此被認定協助犯罪集團保管資產，甚至妨礙國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收而涉嫌洗錢，檢方對此實有重大誤會，本人亦甚感無奈。

五、 本人身為司法工作者，深愛司法，尊重檢察機關之立場，但律師執業有其尊嚴及核心領域。本人未來將在法庭捍衛個人清白，並且申明律師執業核心領域不能恣意侵犯，希個人之呼喚，能喚來司法對於律師職業領域之關心，以及對於律師執業核心領域在法制上之確立。