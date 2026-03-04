天燈節勤務兼救命！清潔隊員突哽塞倒地　瑞芳警哈姆立克法救回

▲清潔隊員天燈節現場突哽塞，瑞芳警即時急救化解危機。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

2026新北市平溪天燈節十分場活動期間人潮湧現，一名清潔隊員疑似異物哽塞喉嚨，出現呼吸困難並倒地。瑞芳警分局員警潘建君立即施以哈姆立克法急救，余碩哲同步通報醫護人員支援，成功協助排除阻塞、恢復呼吸，化解一場可能的危機。

平溪天燈節「十分場」活動期間現場湧入大批人潮，各項勤務緊湊進行。瑞芳警分局員警潘建君、余碩哲於活動入口執勤時，突然發現一名清潔隊員疑似因異物堵塞喉嚨，出現呼吸不順並倒地的情形，現場氣氛一度緊張。

見狀後，警員余碩哲立即前往鄰近醫療站通報醫護人員前來支援；警員潘建君則迅速上前評估狀況，研判可能為異物哽塞，隨即施以哈姆立克法進行急救。經適當施作後，該名清潔隊員逐漸恢復呼吸，並表示喉嚨不適感已有改善，疑似已排除阻塞。

隨後醫護人員抵達現場進一步檢視，確認其暫無立即生命危險，並協助將人員帶往醫療站持續觀察。整起事件在短時間內妥善處理，未再發生其他狀況。

瑞芳警分局長高繼鴻表示，員警在第一時間即時發現並迅速處置，成功協助當事人恢復正常狀況，也展現警方在大型活動現場，除維護秩序外，同時具備緊急救援應變能力，確保民眾安全。