七旬翁狂吃止痛藥險失智　醫揭頭痛惡性循環真相

記者翁伊森／嘉義報導

許多民眾習慣「頭痛醫頭」，一痛就吃止痛藥，卻不知長期依賴成藥可能陷入「越吃越痛」的惡性循環。日前，一名75歲的蔡先生因長年頭痛，自行購買止痛藥服用，隨藥效遞減，發作次數竟頻繁到一週需耗費數盒藥品，導致精神萎靡、反應遲緩。經天主教聖馬爾定醫院神經內科林君賢醫師診斷，確認為「慢性偏頭痛」合併「藥物過度使用頭痛」（MOH）。

林君賢醫師指出，蔡先生的病史長達數十年，因未規律就醫，反覆依賴成藥，導致神經系統變得更敏感。林醫師解釋，若頭痛呈現單側、搏動性、中重度疼痛，並伴隨噁心、嘔吐、畏光或怕吵，且每月發作超過15天、持續3個月以上，即定義為「慢性偏頭痛」。

「短期使用止痛藥雖安全，但長期、頻繁使用會導致藥效減弱，引發惡性循環。」林醫師強調，針對此類患者，除了急性期藥物，更需介入「預防性治療」。在為蔡先生調整治療計畫並安排肉毒桿菌素注射後，其頭痛程度明顯減輕，生活品質大幅提升，不再受藥癮所苦。

除了肉毒桿菌素，目前醫界亦有CGRP相關新型標靶藥物等進階選項。林醫師提醒，頭痛並非正常老化現象，建議患者平時紀錄「頭痛日記」，記下發作頻率與症狀，協助醫師精準診斷。若發現藥物需求量日益增加，應儘早尋求神經內科專業協助，透過正確用藥與生活調整，找回無痛生活。