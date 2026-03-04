　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

七旬翁狂吃止痛藥險失智　醫揭頭痛惡性循環真相

▲▼ 越吃越痛！七旬翁日服多盒止痛藥險失智　醫：恐為「藥物過度使用頭痛」 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲▼ 越吃越痛！七旬翁日服多盒止痛藥險失智，醫師憂心藥物過度使用引發頭痛 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

 許多民眾習慣「頭痛醫頭」，一痛就吃止痛藥，卻不知長期依賴成藥可能陷入「越吃越痛」的惡性循環。日前，一名75歲的蔡先生因長年頭痛，自行購買止痛藥服用，隨藥效遞減，發作次數竟頻繁到一週需耗費數盒藥品，導致精神萎靡、反應遲緩。經天主教聖馬爾定醫院神經內科林君賢醫師診斷，確認為「慢性偏頭痛」合併「藥物過度使用頭痛」（MOH）。

林君賢醫師指出，蔡先生的病史長達數十年，因未規律就醫，反覆依賴成藥，導致神經系統變得更敏感。林醫師解釋，若頭痛呈現單側、搏動性、中重度疼痛，並伴隨噁心、嘔吐、畏光或怕吵，且每月發作超過15天、持續3個月以上，即定義為「慢性偏頭痛」。

「短期使用止痛藥雖安全，但長期、頻繁使用會導致藥效減弱，引發惡性循環。」林醫師強調，針對此類患者，除了急性期藥物，更需介入「預防性治療」。在為蔡先生調整治療計畫並安排肉毒桿菌素注射後，其頭痛程度明顯減輕，生活品質大幅提升，不再受藥癮所苦。

除了肉毒桿菌素，目前醫界亦有CGRP相關新型標靶藥物等進階選項。林醫師提醒，頭痛並非正常老化現象，建議患者平時紀錄「頭痛日記」，記下發作頻率與症狀，協助醫師精準診斷。若發現藥物需求量日益增加，應儘早尋求神經內科專業協助，透過正確用藥與生活調整，找回無痛生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／史上第3慘！　台股收盤血洗
台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！
大聯盟官網看好中華隊　預測分組第2出線
「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了
最新戰況！　伊朗17艦船艦沉沒
太子集團OJBK洗錢手法曝！　爆乳秘書閨蜜遭求刑7年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山城慶元宵！米粉、燒酒雞登場　民眾排隊擲錢母熱情不減

七旬翁狂吃止痛藥險失智　醫揭頭痛惡性循環真相

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯：尊重程序盼公平整合

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團　力挺台灣隊

台南火車站前廣場改造進入第2階段　3／6深夜封路改新動線

繳稅期將至　花蓮稅務局提醒拍賣不足清償欠稅...持續追繳

台南再戰東京食品展　黃偉哲親率團拚訂單再突破

3千株樹苗大放送！屏東千禧公園植樹傳愛　全民為地球種希望

台南市私校新生入學線上登記3／18開跑　超額3／22公開抽籤

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

山城慶元宵！米粉、燒酒雞登場　民眾排隊擲錢母熱情不減

七旬翁狂吃止痛藥險失智　醫揭頭痛惡性循環真相

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯：尊重程序盼公平整合

8米巨型鯨魚戰艦守護海洋　2026台灣燈會打造最溫柔的藍色奇蹟

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團　力挺台灣隊

台南火車站前廣場改造進入第2階段　3／6深夜封路改新動線

繳稅期將至　花蓮稅務局提醒拍賣不足清償欠稅...持續追繳

台南再戰東京食品展　黃偉哲親率團拚訂單再突破

3千株樹苗大放送！屏東千禧公園植樹傳愛　全民為地球種希望

台南市私校新生入學線上登記3／18開跑　超額3／22公開抽籤

玉山飄雪畫面曝　持續1小時無明顯積雪

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

談新北布局稱「大雞慢啼」！　李四川嘆：我這幾天被打得很慘

蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！卻爆過夜人夫當小三　過往發言自打臉

被洪誠陽指控「詐騙2千萬」 「塑身女王」張淳淳不忍回應了

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

張育成首踏東京巨蛋！草皮舒服藏「陷阱」　期待費仔開路帶頭衝

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

地方熱門新聞

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

台灣燈會開燈　拉高維安層級

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

中壢監理站聯合稽查　把關幼學童乘車安全

機捷3/10起新增三站進出自行車

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

台南火車站前廣場改造進入第2階段3／6深夜封路改新動線

體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域

老翁止痛藥吃太多險失智！

竹山警發放喔熊臺灣燈會提燈宣導交通安全

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

嘉義興安派出所新任所長李治民正式履新

更多熱門

相關新聞

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

一名女子日前在Threads分享自身經驗，表示突發劇烈頭痛時，前往超商購買一瓶可樂飲用後迅速緩解，「喝下去直接復活」。貼文吸引超過2萬人按讚，也引來家醫師、中醫師與營養師留言說明可能原因。

痠痛貼布「不是熱辣就有效」　藥師揭NG行為：恐傷肝腎

痠痛貼布「不是熱辣就有效」　藥師揭NG行為：恐傷肝腎

喉嚨好痛！醫教「5招緊急自救」：鹽水真的有用

喉嚨好痛！醫教「5招緊急自救」：鹽水真的有用

痠痛猛塗！嬤3條藥膏「擦到洗腎」　藥師：身體會吸收

痠痛猛塗！嬤3條藥膏「擦到洗腎」　藥師：身體會吸收

止痛藥用錯恐傷肝腎　藥師揭4大NG行為

止痛藥用錯恐傷肝腎　藥師揭4大NG行為

關鍵字：

頭痛止痛藥慢性偏頭痛藥物過度肉毒桿菌素

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面