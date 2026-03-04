中華隊首戰對澳洲！台南Josh「突點名1人」　網嗨翻：國師發功中

▲國師發功中。（圖／翻攝自臉書／台南Josh）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明（5）日點燃戰火，全台球迷熱血沸騰，首戰中華隊將迎戰澳洲，並由「龍之子」徐若熙將掛帥先發。今早，知名棒球YouTuber「台南Josh」發文點名澳洲隊先發投手，引發大票網友朝聖，興奮洗版「國師發功中」、「這篇我喜歡」。

「國師」發功點名澳洲先發 網友狂喜：中華隊穩了

台南Josh過去因其強大的「反指標力量」，被球迷封為「國師」。稍早，他在臉書發文指出，澳洲隊先發投手Alex Wells，擁有大聯盟經驗；相較之下，台灣王牌徐若熙「一場日職都還沒丟過」，直言這是「沒投過日職VS大聯盟經驗者」。

此言一出，立刻引來萬名網友朝聖，認為Josh想要再次發揮神祕力量，將澳洲隊捧得越高，中華隊勝算就越大。

▲澳洲隊投手Alex Well。（圖／記者林敬旻攝）

球迷集體敲碗「快捧澳洲」 洗版反串：澳洲怎麼輸

隨著比賽進入倒數，焦慮的中華隊球迷紛紛湧入台南Josh的臉書，要求他針對澳洲戰力進行更深度的「毒奶」分析，「快點分析澳洲隊，不要偷懶」、「國師做事了，有你發文明天穩了」、「澳洲打者也該分析一下了吧」、「國師開恩，求求你出分析影片了」、「拜託多介紹一下澳洲投手有多鬼，請好好告訴我們他有多強」、「國師終於不鬧了，這篇我喜歡」、「澳洲穩了，大聯盟等級是要怎麼輸」、「再多說一點，我相信你的專業」。

澳洲先發 A.威爾斯超強背景曝 曾奪ABL年度MVP

被台南Josh點名的澳洲隊先發投手A.威爾斯（Alex Wells），資歷相當顯赫。他曾於2021、2022年效力美職巴爾的摩金鶯隊，兩季在大聯盟出賽13場，累積寶貴實戰經驗。

值得注意的是，他與雙胞胎兄弟L.威爾斯本次首度攜手征戰WBC，兩人均為左投且採用相似的高壓式投球機制。

A.威爾斯近年回歸澳洲聯盟（ABL）展現穩定壓制力，不僅曾拿下年度MVP，在2024至2025年賽季更繳出1.55防禦率、6勝1敗的優異成績。

2025至2026年賽季，他同樣維持穩定表現，出賽9場全為先發，戰績5勝3敗、防禦率3.42，50局投球僅出現6次四壞保送，展現極為精準的控球能力。