WBC「龍之子」先發戰澳！徐若熙5大事盤點　台灣隊賽程一次看

▲中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事即將開打，中華隊5日迎來分組首戰，由「龍之子」徐若熙扛下先發重任。《ETtoday新聞雲》盤點「龍之子」徐若熙5大亮點，包括初登板驚奇狂飆三振、家扶少年翻身等，同時也整理台灣隊賽程，供讀者掌握。

中華隊賽程一次看 將對上澳、日

先發徐若熙「龍之子」封號由來曝

徐若熙被稱為「龍之子」的三原因：

一、味全龍隊王牌：他是味全龍重建時期最具代表性的王牌投手，球隊的未來核心。

二、選秀第一輪進隊：2019年味全龍復隊後的首屆選秀中選進，象徵球隊重建的重要基石。

三、強勢表現：擁有極速破150公里的火球天賦、極高三振率（初登板3.2局11K）以及手術後強勢復出的強大精神力，助味全奪冠。

因此被球迷暱稱為 「龍之子」，被球團與球迷視為球隊的希望之子，代表味全龍的希望與未來。

徐若熙 5 大事一次看

初登板驚奇狂飆三振：2021 年中職初登板，投 3.2 局飆出 11 次三振，且生涯前 3 場出賽飆出 26 次三振，創下中職本土投手紀錄。

火球男與「龍之子」稱號：擁有極速超過 158 公里的快速球，是少數能穩定投出 150 公里以上火球的本土投手。

生涯三度動刀：高中時期就動過軟骨手術，職業生涯又經歷骨刺手術、手肘韌帶重建手術，以驚人毅力重建職業生涯。

家扶少年翻身：來自家扶中心扶助的家庭，靠著對棒球的熱愛與執著，努力翻身成為頂級職棒球星。

旅外夢與指標性球員：在 2025 年球季後正式行使旅外自由球員權利，曾獲美媒《The Athletic》評選為全球自由球員市場前 50 名，備受國際球探期待。

教練選擇徐若熙 本人反應曝

WBC即將在東京巨蛋點燃戰火，中華隊5日將迎來分組賽首戰。總教練曾豪駒4日出席賽前官方記者會時直言，教練團選擇徐若熙，正是因為他目前的準備狀況最好，「代表他是我們觀察下來準備最好的投手。」他指出，徐若熙過去在重要賽事的首戰登板時，往往能掌控整場比賽節奏，因此決定讓他擔任開幕戰先發。

而首度在東京巨蛋登板面對國際大賽，徐若熙直言，比賽的重要性大家都知道，但自己反而更提醒自己保持放鬆，「我覺得不只對我一個人來說，大家都知道這比賽很重要，但越重要越要讓自己放鬆心情。」他認為，如果太過緊繃反而容易影響投球節奏，「才不會丟起來綁手綁腳。」

他也說，自己沒有特別多想法，只希望把平常準備好的東西在比賽中發揮出來，「告訴自己把平常該做的事情、最好的東西拿出來比賽。」

另外，談到賽前最後調整，徐若熙透露，前一天已完成最後一次牛棚練投，主要是輕鬆丟球、確認球路狀況，「昨天就是賽前最後一次牛棚，輕鬆丟一丟，變化球主要是去感覺球的感覺。」他表示直球狀況沒有太大問題，變化球則稍微調整角度，「身體狀況也都正常，可以準備好明天的比賽。」

