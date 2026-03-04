7旬翁夜騎散心體力不支路倒　內埔警即時關懷陪伴

▲內埔派出所所長陳建維關心劉男狀況。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名7旬劉姓男子日前晚上騎著腳踏車外出，卻因體力不支不慎自摔。所幸內埔警分局執行巡邏員警即時發現，主動上前關懷協助，陪伴休息、確認身體狀況無虞後，才放心讓他返家，讓劉翁非常感激。

內埔警分局內埔派出所所長陳建維，日前晚間10時許執行巡邏勤務，行經內埔鄉中興路段時，發現一名男子騎腳踏車倒臥路旁，隨即停車上前關心。

經了解，該名家住內埔鄉的劉姓男子當晚騎腳踏車外出逛街，途中因體力不支，一時失去平衡而自摔倒地。所幸並無明顯外傷，也未感身體劇痛。陳員見狀先協助將老翁攙扶至路旁安全處休息，並關心詢問其身體狀況。

考量他年事已高，且夜間氣溫較低，警方原欲通知119救護人員到場協助檢視，但他堅持無需就醫，只想稍作休息即可。為確保其安全無虞，員警並未立即離去，而是主動陪伴在旁，與他閒話家常，觀察其精神與體力恢復情形。

待確認他意識清楚、精神狀況穩定，體力也逐漸恢復後，警方才叮囑其騎車返家途中務必小心，並提醒若感身體不適應立即求助。他對警方熱心協助頻頻道謝，直言「有警察在，真安心」。

內埔分局長江世宏表示，近期早晚溫差大，長者外出活動應量力而為並注意保暖，避免因體力不支發生危險。若身體出現不適，應立即就醫；遇有緊急狀況，可撥打110或119，或就近前往派出所尋求協助，警方將隨時提供必要的幫助與關懷。